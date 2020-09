Lorenzo Méndez no sabía que Chiquis Rivera lo había terminado

Hace unos días Chiquis Rivera puso fin a su relación con Lorenzo Méndez, con quien casi llevaba dos años de casada, la cantante sin alguna buena razón, decidió publicar un comunicado en el que informa que ella y su ahora ex ya no están juntos, dejando en claro que todo fue una separación de mutuo acuerdo.

Aunque varios de los fans de Chiquis Rivera habían visto que días antes del comunicado de Chiquis Rivera había dicho en algunas fotos que Lorenzo Méndez era su vida, ella le dijo adiós a todo eso, por lo que varios fans de la ahora expareja están preocupados asegurando que pasa algo malo.



Pero eso no es lo peor del caso, ya que Chiquis Rivera, explica que la separación fue acordada por los dos, pero en el programa Suelta La Sopa, Vanessa Claudio señaló que supuestamente Lorenzo Méndez no sabía del mensaje de separación de Chiquis Rivera, lo que puso más misterio a la separación de ambos.



Se acuerdo con Vanessa Claudio, Lorenzo Méndez estaba trabajando en un programa de radio en Phoenix cuando apenas se había enterado que Chiquis Rivera, había anunciado su separación por redes sociales y es que una fuente muy cercana a ellos, señaló que la que tomó la decisión de separase fue Chiquis Rivera, por lo que Lorenzo Méndez no tenía idea, de lo que había hecho Chiquis Rivera.



Aunque hace unos meses Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez, ya se habían separado, pues al parecer las cosas no iban del todo bien en su matrimonio, se dieron otra oportunidad, por lo que su amor regresó más fuerte que nunca, incluso como se dijo al principio hay varios fotos donde se les miraba muy contentos, por lo que los fans de ambos están cuestionando decisión, asegurando que se trata de una estrategia publicitaria.



Aunque Chiquis Rivera, señala que no se trata de una estrategia publicitaria, muchos tienen la curiosidad de por qué Chiquis Rivera, decidió que ya no quería estar con Lorenzo Méndez, quienes muchos consideran era un buen hombre para ella.



Con el corazón pesado... les informó a través de este medio, que Lorenzo y yo hemos decidido separarnos. Fue una decisión mutua y difícil, pero necesaria. NO, esto no es algo que estoy publicando para causar controversia ni “publicidad”, ni mucho menos. Esta es nuestra vida privada que hemos decidido compartir con ustedes estos últimos 4 años, y por esa razón siento la necesidad de dejarles saber. Estamos sumamente agradecidos con el apoyo y amor que nos han brindado, pero les pido privacidad en este momento. No pienso dar entrevistas sobre este tema, ni mucho menos dar detalles, así que les pido a mis amigos del medio, de todo corazón qué por favor respeten eso, fue el mensaje que escribió Chiquis Rivera en Instagram.