Lorenzo Méndez y Mr. Tempo "pelean" por el amor de Chiquis Rivera

Al igual que su fallecida mamá Jenni Rivera, la cantante Chiquis Rivera constantemente está envuelta en polémica. Cuando parecía que su crisis matrimonial con Lorenzo Méndez estaba mejorando, en septiembre pasado dio a conocer su separación definitiva del ex vocalista de La Original Banda El Limón. "Con el corazón pesado les informó a través de este medio, que Lorenzo y yo hemos decidido separarnos, fue una decisión mutua y difícil, pero necesaria. No, esto no es algo que estoy publicando para causar controversia ni publicidad, ni mucho menos. Esta es nuestra vida privada que hemos decidido compartir con ustedes estos últimos cuatro años y por esa razón, siento la necesidad de dejarles saber. Estamos sumamente agradecidos con el apoyo y amor que nos han brindado, pero les pido privacidad en este momento".

Gracias a todos los que han apoyado nuestra relación desde el primer día. Gracias por apoyarnos y apoyar nuestro amor, desafortunadamente, Dios tiene otros planes para nosotros, independientemente. Esto no es fácil, así que pido un poco de compasión y comprensión durante este tiempo, por favor. Muchas gracias.

Unas semanas después de compartir este comunicado en sus redes sociales, surgieron los rumores de que Chiquis Rivera ya tenía otra relación amorosa con el empresario mexicano Jorge Cueva, conocido como "Mr. Tempo". Hace unos días los rumores dejaron de ser eso, rumores, ya que el programa de televisión "Suelta la Sopa", mostró unas cariñosas imágenes entre la cantante y el empresario, que dejaban más que claro que había entre ellos más que una amistad.

Dichas imágenes de Chiquis Rivera y "Mr. Tempo", captadas durante el viaje de la cantante a la Ciudad de México, no fueron para nada del agrado de su aún esposo Lorenzo Méndez. En un post del programa "El Gordo y la Flaca", el cantante del Regional Mexicano manifestó que le preguntó al empresario si tenía algo más que una amistad con Chiquis, a lo que habría dicho que no. "Cuando te mande mensaje hace días lo negaste, las cosas se dicen con huevos mijo". Posteriormente escribió en su perfil de Twitter:

Lorenzo Méndez, hijo de Juan y Paula Méndez. Siempre he sido y seré un caballero, esos son mis principios y mis valores. Nunca hablaré mal de una mujer que me hizo tan pero tan feliz, el universo tiene suficiente amor y buena energía que dar para todos.

"Mr. Tempo" pone en su lugar a Lorenzo Méndez

Ante estas palabras de Lorenzo Méndez, el empresario manifestó en una entrevista para el programa "Un nuevo día" de Telemundo: "no me voy a prestar a este jueguito, pero tengo las pruebas, me manda dos mensajes, se los conteste y de ahí me bloquea, entonces cómo puedes tener comunicación con alguien que te corta la línea de comunicación, y que bueno que lo hizo, porque yo no tengo tiempo para andar con esas niñadas".

"Mr. Tempo" no dudó en hacer menos al ex vocalista de La Original Banda El Limón, al decir: "no lo conozco, nunca lo he visto en persona, no sabía quién era antes de que me preguntara Chiquis, te lo puedo asegurar, nunca lo había visto, es más, no sabía quién era él, ni sabía que era marido de Chiquis, yo dejé de ver a Chiquis hace muchos años y ya cuando me contó ella lo que estaba pasando, es cuando dije: 'órale', no sabía yo". Asimismo el empresario le mandó un claro mensaje a Lorenzo Méndez, señalando que ya no tiene oportunidad de volver con Chiquis Rivera:

Échale ganas compa, la vida no se acaba, hay que darle vuelta a la hoja y ponerse a chambear.

Chiquis Rivera junto a "Mr. Tempo" y otros amigos. Foto: Instagram @chiquis

Por su parte, Chiquis Rivera contó le vendieron las fotos de su cariñoso encuentro con "Mr. Tempo", sin embargo, optó por no comprarlas: "me dieron la opción de comprar las fotos, pero dije que no, ¿para qué? A mí me enseñaron afrontar las cosas de frente, el que nada debe, nada teme. Obvio, que esto no es lo que quería, ni esperaba, pero estas son las consecuencias de no hacerle caso a mi sexto sentido. Ahora no hay de otra, tenemos que echarle pa' adelante con fe, el plan de Dios es perfecto y lo tiene que pasar, va pasar".