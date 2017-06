Lorenzo y lo que realmente siente por Chiquis, se lo dice

Lorenzo Méndez no quiso dejar pasar la oportunidad de felicitar a quien hasta hace algunos días tenía una relación sentimental.

Don't ever let anyone or anything take away that beautiful smile. #HappyBirthdayJanney Una publicación compartida de Lorenzo Mendez (@lorenzomendez7) el 26 de Jun de 2017 a la(s) 2:16 PDT

El vocalista de La Original Banda El Limón de Salvador Lizárraga aprovechó sus redes sociales para enviar un mensaje a Chiquis por cumpleaños número 32.

“Don't ever let anyone or anything take away that beautiful smile. #HappyBirthdayJanney “No dejes nunca que nadie ni nada te quite esa hermosa sonrisa. Feliz cumpleaños Janney", es el texto que acompaña la imagen en la que se ve a ambos posadando muy sonrientes para la cámara.

Chiquis confirmo hace unos días al programa ‘El Gordo y la Flaca’ que había terminado oficialmente su noviazgo con Lorenzo.