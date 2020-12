Los 10 fascinantes outfits que Natalia Téllez usó en ¿Quién es la máscara?

La hermosa Natalia Téllez fue una de las conductoras del programa de Televisa "¿Quién es la máscara?" y en cada una de las emisiones que se estuvieron realizando cada domingo desde el pasado 11 de octubre, la también conductora del programa "Netas Divinas" causaba gran sensación con los outfits que usaba, los cuales estaban inspirados en varios de los personajes que participaron en esta temporada:

Pantera.

Mapache.

"Lele", muñeca Mazahua.

Monstruo.

Jalapeño.

Elefante.

Quetzal.

Unicornio.

Oso polar.

Disco ball.

El atuendo de "Quetzal" que usó la hermana de la escritora Artemisa Téllez, consistió en un top azul con un vestido de plumas azules y verdes. Su traje inspirado en "Lele", la tradicional muñeca mazahua (en dialecto Otomi significa "bebé"), se trató de un traje muy mexicano y muy colorido.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Los 10 atuendos que Natalia Téllez usó en "¿Quién es la máscara?", fueron creados por la diseñadora mexicana Almu de la Torre. En su feed de Instagram estuvo compartiendo detalles de cada uno de estos outfits. Por ejemplo, en el traje inspirado en "Unicornio" contó: "fue un reto para mí, lo hice dos veces, me dio dolor de cabeza, me hizo soñar con el, decir no vas a poder conmigo". Asimismo agradeció a la ex novia del youtuber Chumel Torres por creer en él, sacarlo de su zona de confort "y hacerme dar mas, y ser la protagonista de estas historias".

Uno de los trajes que más fascinó a sus seguidores, fue el elegante vestido blanco inspirado en "Oso polar". La diseñadora compartió que Natalia y ella estaban en el establecimiento de sushi que suele frecuentar. Cuando comenzaron a platicar sobre este personaje dejaron volar su imaginación al máximo: "cuando se pasó la emoción logré aterrizarlo y así quedo, literal es el vestuario que mas rápido tuve que hacer en mi vida, sufrí de un estrés que para que les cuento, pero siempre gracias a mi costurera mi flor del amor que me salva de estas y de peores". (La pandemia del Covid-19 no permite a Natalia Téllez y a su papá estar juntos).

Para la gran final de este show de televisión, la ex conductora el programa Hoy lució un atuendo lleno de lentejuelas inspirado en "Disco ball".

Cabe mencionar que en redes sociales se decía que Natalia Téllez daba spoilers con sus atuendos, sobre quién sería el personaje eliminado de la noche. En su perfil de Instagram manifestó tras terminar la segunda temporada de "¿Quién es la máscara?" (que tuvo en el panel de investigadores a Carlos Rivera, Consuelo Duval, Yuri y Juanpa Zurita):

"Fue un placer jugar con ustedes, unas veces vestirse del ganador y otras del que se quitaba la máscara. Les agradezco seguirnos, hasta para hacer teorías de conspiración con respecto a mis vestuarios que nos otorgaban mucho más poder del que en realidad tenemos, lo hicieron más divertido y se los agradezco, igual que al equipo que lo hizo posible".

Natalia hizo un especial agradecimiento a la diseñadora Almu de la Torre, a la maquillista Nancy López, a su peinador Dave y al fotógrafo Omar Alfonso.

Por su parte la diseñadora agradeció a la bella Natalia Téllez, ya que sin ella no existiría toda esta aventura que vivieron para la creación de sus outfits. "Gracias por confiar en mí, por ser una gran sorpresa de persona, llena de cosas que aprenderte, espontánea, increíble, con un corazón hermoso y loca como yo, voy a extrañar tanto nuestras pláticas en camerino, te quiero tanto y te quiero en mi vida siempre".