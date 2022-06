Los 2 Carnales y El Fantasma comparten escenario en Mazatlán

Muchos han sido los escenarios donde afortunadamente se han presentado con éxito dos de los exponentes del regional mexicano con gran poplaridad como son Los 2 Carnales y El Fantasma, ambos de la compañía AfinArte Music, pero en Mazatlán tuvieron apenas su primera presentación el domingo 12 de junio en el escenario de La Feria Ganadera.

El Fantasma cantó más de dos horas para su público.

El Fantasma

Alexander García, mejor conocido como El Fantasma subió al escenario a la media noche vestido de negro, con un chaleco camuflaje rojo y sombrero blanco. Acompañado de su banda el cantautor nacido en San José de Cañas, Durango, dio inicio con Fuera de Servicio, logrando inmediatamente captar la atención de todo el público que ya lo esperaba ansioso de poder escucharlo. Luego continuó con El bélico, La mayisa, Y por esa calle vive, Mi 45, Cabron y vago, Soy buen amigo y La vida de rancho. El Fantasma se mostró bastante accesible con los asistentes y particularmente con los que se encontraban adelante, a quienes les firmó autógrafos mientras que cantaba. En la segunda hora de espectaculo el intérprete que en 2018 estuvo Nominado al Latin Grammy, continuó con más de su repertorio pero acompañado de mariachi y algunos temas rancheritos. Más tarde el cantante nuevamente al ritmo de banda, siguió con las románticas, sin dejar del lado los temas para los adoloridos. Su última canción en el escenario tuvo por nombre En el camino y con ello le llovieron aplausos de la concurrencia, quien se mostró más que satisfecha por los temas tan variados que interpretó para todos ellos.

Adriana Ríos cautivó con su voz y belleza

Los 2 Carnales

A las 2 de la mñana tocó el turno a Los 2 Carnales, quienes definitivamente no necesitaron presentación, ya que el público conoce de sobra su exitosa trayectoria. Imanol y Poncho Quezada subieron al escenario contentos de ver a tanta multitud reunida, a quienes desde luego saludaron para luego seguir con su música. La agrupación originaria de San Pedro de la Colonias, Coahuila, inició su recorrido musical con Mis raices. Desde que salieron al escenario Los 2 Carnales dejaron ver porque son una de las agrupaciones más populares y con tantos seguidores, pues no sólo demostraron tener humildad, sino también empatía con el público. Vida ventajosa, El ranchero, Al estilo ranchero, El mensaje, Me vale madre, No es aquí, El anhelo, El abuelo, Sentimental y Panchito, fueron los temas con los que Los 2 Carnales iniciaron, pero los ánimos subieron de tono, cuando la agrupación invitó a El Fantasma para interpretar juntos algunos temas.

Y es que no fue solamente el público y los seguidores de Los 2 Carnales quienes tuvieron opotunidad de disfrutar su música, sino además de sus padres, quienes esa noche se encontraban presentes en las primeras sillas frente al escenario, donde desde luego no dejaron de cantar cada uno de sus temas. Ademas de la creadora de contenido Jiapzi Yañez, quien no dejó de grabar videos con su celular. Los hermanos Quezada hicieron estallar de emoción a los asistentes al interpretar La tóxica, siendo este uno de los temas mas coreados de la noche. Poco antes de las 4 de la mañana el concierto de Los 2 Carnales llegó a su fin con El envidioso, canción que no hubo una sola persona que no los acompañara con los coros. Esa misma noche el público también disfrutó las interpretaciones de Alemi Bustos, Grupo Litio, Angel Sauceda y la gran voz Adriana Ríos, esta última acompañada de mariachi.