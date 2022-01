Los 4 niños más queridos de Hollywood que se alejaron del mundo del espectáculo

Estados Unidos.- El mundo del entretenimiento ha tenido a destacados actores infantiles que han hecho historia. En Hollywood, muchos niños marcaron a toda una generación con sus conmovedoras actuaciones, sin embargo, la mayoría decidió alejarse de la escena ¿qué paso con ellos?

Películas como Matilda, Sexto sentido, Mi pobre angelito y Stuart little tuvieron a destacados actores infantiles que lograron marcar a toda una generación. A pesar del rotundo éxito que lograron, decidieron vivir una vida alejada de los reflectores y te contamos qué ha sido de todos ellos.

Actores infantiles de Hollywood que fueron la sensación y ahora viven alejados de las cámaras

Mara Wilson

Quien es una de las figuras infantiles más recordadas de Hollywood es la actriz Mara Wilson, quien enamoró a todos con su inocencia y dulzura en la película Matilda, dirigida por Danny DeVito. Apenas cuatro años después del éxito que logró, decidió desaparecer del mundo del espectáculo estadounidense para formarse académicamente y vivir su vida alejada de todo eso. Actualmente es escritora y ha relatado cómo fue su experiencia siendo una joven estrella.

Quien es una de las figuras infantiles más recordadas de Hollywood es la actriz Mara Wilson. Foto: Instagram

Macaulay Culkin

Otro emblemático actor infantil que logró robarse el corazón de todos fue Macaulay Culkin, quien dio vida a Kevin McCallister en las películas de Mi pobre angelito, que se volvieron un clásico de Navidad. El acotr fue una de las caras más reconocidas del mundo, sin embargo, su sueño hecho realidad era una prisión para él.

Otro emblemático actor infantil que logró robarse el corazón de todos fue Macaulay Culkin. Foto: Instagram

Debido al trato de su padre, que fue su mánager, Culkin decidió emanciparse a la edad de 16 años, luego de distintos maltratos hacia su persona. Desafortunadamente, su vida fue cuesta abajo luego de sus decisiones y se refugió en las drogas, atravesando diferentes problemas de adicción que ahora han quedado en el pasado, pues se alejó de los medios y se enfocó en una vida más pacífica.

Jonathan Lipicki

Jonathan Lipicki fue conocido por su papel en Stuart Little, aquel niño rubio de ojos claros y una gran sonrisa que se robó el corazón de todos. Pero no en su carrera no corrió con tanta suerte, ya que al ir creciendo no logró formar parte de otros proyectos, esto debido al drástico cambio que la adolescencia le trajo. Así que ahora, luego de ser rechazado, vive apartado del mundo del entretenimiento.

Jonathan Lipicki fue conocido por su papel en Stuart Little. Foto: Instagram

Haley Joel Osment

Aunque su nombre no sea tan reconocido, es todo un ícono del cine, pues a su corta edad dejó una de las frases más recordadas: "Veo gente muerta". Con apenas 11 años logró el éxito en Sexto sentido, pero luego de su adolescencia dio un drástico cambio que le impidió seguir trabajando en cine y televisión, así que se enfocó en seguir sus estudios.

Con apenas 11 años Haley Joel Osment logró el éxito en Sexto sentido. Foto: Instagram

