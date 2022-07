¡Los 45 minutos de un inolvidable show! TXT, la primer banda de K-Pop en presentarse en Lollapalooza

TXT debutó en marzo de 2019 , con el lanzamiento del EP "The Dream Chapter: Star". La agrupación forma parte de Big Hit Music , la misma compañía que lanzó y representa a BTS , de ahí el por qué se refieren a ellos como sus "hermanos menores".

El show Tomorrow X Together fue transmitido en vivo de manera gratuita, a nivel mundial, mediante la plataforma Weverse. Comenzó a las 7:45 pm y terminó en punto de las 8:30 pm; este fue el setlist que ofrecieron a MOA :

Durante 45 minutos, los jóvenes Idols Huening Kai, Yeonjun, Soobin, Beomgyu y Taehyun , integrantes de la boy band surcoreana TXT (acrónimo de Tomorrow X Together), demostraron, una vez más, el por qué son dignos representantes de la cuarta generación del K-Pop , al llevar a cabo una inolvidable presentación en el Festival musical Lollapalooza , realizado en el Grant Park de Chicago, Illinois, Estados Unidos .

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

