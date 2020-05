Los 50 de un audaz icono de la moda, Naomi Campbell

En los 90 surgieron personalidades de la moda que reinaron durante mucho tiempo. Incluso hoy en día siguen encumbradas ya consolidadas como divas. Ejemplo de ello es la británica Naomi Campbell, siempre asociada al buen estilo, dueña de un imponente porte y un empoderamiento por el que se permite hacer extravagantes comentarios y acciones que muchas veces la ponen en el ojo del huracán.

Sus orígenes. Nacida en Londres, bajo el nombre de Naomi Elaine Campbell, e hija de Valerie Morris-Campbell, bailarina y modelo de origen jamaicano, la empresaria, actriz y supermodelo ha roto esquemas desde sus inicios, pues en 1989 se convirtió en la primera afroamericana en aparecer en la portada de la reconocida revista Vogue París, gracias al apoyo de su amigo y mentor, el diseñador Yves Saint Laurent.

Sin embargo, sus inicios en el mundo del espectáculo internacional fueron a sus 7 años, cuando participó en el famoso videoclip Is this love, del cantante Bob Marley.

Su anguloso rostro, carnosos labios, mirada felina, escultural figura, porte y amistades le valieron irse abriendo camino en un tiempo en que no habría sido tan sencillo para una mujer afroamericana.

Años después, su imagen empezó a protagonizar las revistas más prestigiadas de moda en el mundo, pero no se quedó en la zona de confort, se atrevió a más.

De entrada, posó desnuda para la revista de caballeros Playboy e hizo una sesión erótica con toque lésbico para el libro Sex, de la cantante Madonna. Para entonces ya había lucido las alas en el Victoria’s Secret.

Empezó a hacerse de más amistades en el medio artístico, por lo que apareció en videoclips de cantantes de la talla de Michael Jackson, Jay-Z y George Michael, pero se aventuró a más al cantar, y con buenas intervenciones, como su álbum, Baby woman obtuvo ventas por más de un millón de copias.

La más importante, pero a la vez controversial. El éxito con el que ha transitado su carrera y por ser una de las primeras modelos afroamericanas que luchó contra los tabúes y esquemas tradicionales de la industria de la moda, la llevaron a ser considerada una de las más importantes modelos en la historia, y a ser catalogada como la modelo afroamericana más conocida en el mundo.

Pero no todo ha sido miel sobre hojuelas, pues por estar tanto tiempo expuesta a los reflectores también han salido a la luz pública situaciones que le han valido críticas o estar en el ojo del huracán.

Como todo ser humano, ha pasado por altibajos y uno de esos momentos fueron expuestos en 2002 cuando un diario inglés publicó fotografías suyas saliendo de una reunión de Narcóticos Anónimos de Londres.

A partir de ahí sostuvo por dos años disputas legales con la publicación, alegato que finalmente le favoreció. Pero no es la única vez que ha visitado la corte, pues en 2011 declaró como testigo en la Corte Penal Internacional de La Haya en el juicio contra el expresidente de Liberia, Charles Taylor, por el comercio ilícito de diamantes de sangre dentro de la Guerra Civil de Sierra Leona.

En la actualidad, después de participar en películas, series, escribir, cantar, modelar y ser empresaria, también ha dado de qué hablar por abrir más detalles de su vida privada, como sus fobias, algunos compartidos en entrevistas o a través de su serie de YouTube, Sin filtro con Naomi.

La situación del coronavirus Covid-19 ha llevado a que se manifieste el pánico a los virus y bacterias, patógenos que abundan en los lugares como los aviones. Se le ha visto en sus redes sociales cubierta del rostro y cuerpo con especiales artículos, así como su habitual rutina de limpieza en aviones.

Hace unas semanas compartió en entrevista con The Wall Street Journal su rutina alimenticia para mantener su figura: “A la hora de comer no me privo de nada, pero solo porque como una vez al día”, también dijo que gran parte de su régimen se basa en líquidos y jugos, comentarios que le valieron duras críticas por el mensaje erróneo sobre una buena alimentación.

Así, entre fuertes errores y grandes aciertos ha ido dejando huella y abriendo camino a nuevas generaciones en la moda.