Los Ángeles Azules, Beyoncé y Eminem en Coachella 2018

Ciudad de México, (EL UNIVERSAL).- La edición 2018 del Festival de Música y Artes de Coachella Valley, a realizarse en abril en Indio, California, invitó para su elenco a Los Ángeles Azules, de esta manera ellos forman parte del cartel donde también actuarán Beyoncé, The Weeknd, Jamiroquai y Eminem.

Coachella (@coachella) el Ene 2, 2018

De acuerdo con el cartel oficial, Los Ángeles Azules se presentarán el viernes 13 o 20 de abril, días en los que se presentarán otras bandas y artistas como The Weeknd, St. Vincent, The War On Drugs, Deorro, Jamiroquai, Kygo, SZA, y varios más.

Los Ángeles Azules tienen actividad constante desde hace más de 30 años, cuando la familia Mejía Avante fundó el grupo en 1983.

Ellos han estado en el Vive Latino y el Ángel de la Independencia. Otras bandas mexicanas que se han presentado en el festival Coachella son Caifanes, Molotov, Nortec Collective Bostich+Fussible, Kinky, Julieta Venegas, Hello Seahorse!, Austin TV, entre otros.

¡Ultra Music México da a conocer sus fechas y precios!

Ultra Music México 2018, el festival Internacional de música electrónica más importante del mundo anunció que ya tiene programada la fecha para su segunda edición en territorio azteca.

¡Gracias México, nos vemos el próximo año!

Ultra Music México se llevará a cabo el 13 y 14 de octubre de 2018 en Foro Pegaso.

El anuncio se hace después de haber vivido en este 2017, un debut exitoso en nuestro país con más de 165 mil asistentes, que disfrutaron de 4 escenarios y más de 70 djs internacionales como Martin Garrix, Armin van Buren, Alesso, Set Troxler, Dash Berlín, Dub Fire, Richie Hawtin, Kshmr entre otros.

El UMF llega por segunda ocasión a nuestro país para celebrar su 20 aniversario y consolidarse, como uno de los mejores festivales de música electrónica del planeta.

El inicio de venta de boletos inició este martes 26 de diciembre y podrán adquirirse en Super Boletos.

A partir de este momento puedes adquirir tus boletos para la segunda edición de Ultra Mexico.

El costo de los boletos será:

$1,900 (admisión general para dos días)

$4,500 (zona VIP para ambos días)