Los Barraza se dejan atrapar por la magia de la Navidad

Mazatlán.-La familia Barraza, integrada por Víctor Manuel Barraza, Suki Karena Ibarra, Víctor Nartoomid, de 16 años; Kannet Emiliano, de 8, e Isabella Juliette, de 3 años, saltó a la fama cuando Suki y Nartoomid se convirtieron en los ganadores del programa de Televisa Me pongo de pie en el 2015.

A lo largo de estos años han consolidado un proyecto en la música, gracias al gran talento de sus integrantes, con el cual se han presentado tanto en Sinaloa como en otros estados, y ahora tomarán un descanso en su agenda para disfrutar juntos una de las fechas más importantes para ellos, la celebración del nacimiento de Jesús.

Foto: Sergio Pérez- El Debate.

Unión familiar

La magia de la Navidad llega a sus vidas y a sus corazones en estas fiestas decembrinas, días que pasan en unión familiar.

“La Navidad representa el momento especial en que la familia se reúne para compartir, recordar, dar, reír a carcajadas, jugar, divertirnos y disfrutarnos unos a otros. Este día la pasamos en familia, con cena navideña, prendemos luces de bengala, cantamos villancicos, jugamos tanto adultos como niños, rompemos piñata, intercambiamos regalos, y comemos mucho”, expresó la cantante Suki Ibarra.

Comparten que en esa ocasión tan especial, la agenda de trabajo la ponen en espera para descansar y estar con sus seres amados.

Foto: Sergio Pérez

“Normalmente, mi esposo solía trabajar todas las Nochebuenas, porque aunque estas fechas, que son de amor y felicidad para muchos, para otros tantos significan muchos días de trabajo, y la profesión de nosotros es dar alegría, diversión y lindos momentos a otros. Estuvimos trabajando por años, hasta que una Navidad nos dimos cuenta que nuestros hijos están creciendo, que el tiempo no perdona, y no queríamos perdernos estos momentos tan felices para los niños y para nosotros junto a ellos, solo por trabajar. Nos dimos cuenta que nada paga esos momentos”, expresó Ibarra.

Foto: Sergio Pérez.

El 24 de diciembre en la noche se reúnen en familia, junto a abuelos, nietos y demás parientes, con el objetivo de pasarla increíble.

“Es una fecha de amor. Gracias a Dios, aún está toda la familia reunida para disfrutar estas fiestas. Ese día platicamos, cantamos y entregamos regalos”, detalló Víctor Barraza.

µ Momentos de luz

“Todas las navidades tienen algo emotivo, sin embargo, para mí, como mamá, la primera Navidad fue muy especial, porque mi esposo y yo pusimos por primera vez un pinito. Recuerdo las esferas doradas de cristal con las que decoramos, unas nochebuenas blancas y el olor a pinito al entrar a casa. Para mí fue el inicio de una historia, de mi familia, y de hacer cosas para que mis hijos, mi nueva familia, fueran felices... Mi primer pinito fue para que mi hijo Nartoomid tuviera su primera Navidad”, relató Suki.

Resaltó que las otras navidades han estado llenas de emoción al pasarla con sus hijos.

“Las demás navidades me han llenado de emoción al ver que no es uno, sino tres pequeños los que llenan nuestras vidas de momentos especiales y grandiosos. Y ahora ya no decoramos solos el árbol, Víctor y Nartoomid ponen las luces en casa y árbol, mientras que los pequeños decoran junto a mí”, agregó.

Foto: Sergio Pérez.

Indican que el 24 de diciembre procuran entregar regalos, les gusta cantar, piden posada. Previo a la cena se hacen acompañar de sus seres amados. Una persona cercana a la familia llega a entregar regalos vestidos como Santa Claus.

Los esposos comparten que ahora que son padres, las formas de vivir y disfrutar la Navidad han cambiado. “Ha sido diferente a cuando era soltera, pensaba más en mí y en dar regalos, y estaba acostumbrada a que nos consintieran. Ahora tengo que ver lo que mis hijos necesitan, lo que ellos piden. Me encanta comprarles los juguetes que yo no tuve y ahora quiero que ellos los tengan”, expresó Ibarra.

Foto: Sergio Pérez.

2018, año de logros

La familia Barraza comparte cómo fue para sus integrantes este 2018 y lo que viene para el 2019. “Este año lo cerramos con mucho trabajo, con estudio, agradecidos por el apoyo y cariño que siempre nos da la gente que nos sigue, que nos busca, y esperamos que el próximo año sigamos contando con todos ustedes, y poder compartir y darles un trabajo cada vez mejor. Y si Dios quiere, este año que viene escucharán mucho de nosotros”, expresó la intérprete.

Foto: Sergio Pérez.

“Que tengan una muy feliz Navidad, que esté llena de dicha, de felicidad, de amor, de salud y que tengan poco trabajo, pero bien pagado, y que reine el amor en sus corazones”, concluyó.