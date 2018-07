Los Bisnietos conquistan nuevos escenarios

Con 18 años de trayectoria musical, 6 de ellos c o n s o l i d a d o s como Los Bisnietos, y con un estilo singular la agrupación se encuentran promocionando su más reciente producción titulada Agua clara, un tema campirano con el que pretenden agradar a sus seguidores.

Édgar López aseguran que la transición del grupo anterior al que pertenecían al proyecto que se plantearon de continuar con la música bajo en nombre de Los Bisnietos, para ellos fue una de las decisiones más complicadas a las que se han

enfrentado en toda su carrera musical; sin embargo, la aceptación y apoyo del público han sido su respaldo y la mayor motivación para continuar con esta experiencia.



Aceptación

Poco a poco los músicos han ido ganando terreno no sólo en México, sino que sus éxitos los han interpretado en grandes escenarios de diversas partes del país, así como han tenido la oportunidad de conquistar el público de Estados Unidos y recientemente de Guatemala. Han participado también en eventos de relevancia internacional,

pero sus metas no terminan ahí sino que siguen trabajando para poder llegar al gusto de más público. No descartan la posibilidad de en algún momento ganar un Grammy o Premios Billboard.

Los músicos posan para la foto del recuerdo

Le apuesta a lo inédito

En cada una de las producciones que han realizado siempre toman en cuenta incluir temas inéditos; hasta el momento han trabajado con compositores como Espinoza Paz, Luis Enrique López, David Orozco, Yovany Román, Joss Favela, entre otros. “Gran parte de nuestras producciones son canciones inéditas, y a la gente le ha gustado, nos ha funcionado muy bien”, asegura Édgar. Entre las cualidades que mantienen a Los Bisnietos en la preferencia del público es la variedad musical que manejan puesto que en todos sus discos sorprenden con algo diferente, ya sea banda, norteño, orquesta, etcétera.



Disco nuevo

Para finales de año, Los Bisnietos tienen pensado lanzar un nuevo álbum en el que pretenden retomar el estilo con el que iniciaron su carrera, con una versión más acústica, y aseguran que vendrán sorpresas que seguramente encantarán a sus s e g u i d o r e s . Próximamente estarán en una gira por 3 meses aproximadamente promocionando Agua clara por Estados Unidos. “Cada disco es una nueva meta, colocar un nuevo éxito para nosotros es un reto”, expresa Eduardo. Finalmente, Los Bisnietos agradecen el apoyo que han recibo por parte del público, de sus seguidores que les han permitido trascender en el ámbito

musical. “Queremos agradecer el apoyo que nos han demostrado siempre, así como también a nuestros familiares quienes siempre nos han impulsado”, agregan Los Bisnietos.