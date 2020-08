Los Capetillo Gaytán tendrán muy pronto su reality show al estilo de las Kardashians

México.- Ya es un hecho que el nuevo reality show protagonizado por Biby Gaytán, Eduardo Capetillo y sus cinco hijos; Alejandra, Eduardo, Ana Paula y los gemelos Manuel y Daniel Capetillo, se llevará a cabo y los fanáticos de esta familia están muy emocionados de poder ver la convivencia entre ellos.

El programa, tentativo a ser "Los Capetillo Gaytán", mostrará cómo es su convivencia entre la familia cuando están alejados de los medios de comunicación y de acuerdo con información de la página de espectáculos, Chica Picosa, es un proyecto dedicado a su público.

Biby Gaytán sorprenderá con el reality show familiar y asegura que no copiará la fórmula de Eugenio Derbez en "De Viaje con los Derbez", y que el proyecto es para retribuirle al público todo el cariño y apoyo que ha recibido durante años. Cabe mencionar que la cantante y la actriz es una de las estrellas mexicanas favoritas desde su incursión en la televisión.

Biby Gaytán sorprenderá con reality show familiar. Foto: Instagram

Pepillo Origel fue quien cuestionó a Gaytán sobre el tema de su nuevo programa y si sería un concepto similar al de Eugenio, a lo que ella respondió que, aunque no ha tenido oportunidad de verlo, "Eugenio es un genio, entonces seguramente está impresionante, pero yo siempre digo que una familia es imposible que sea igual a otra y yo creo que cada una tiene cosas que ofrecer".

Será solo cuestión de tiempo para poder ver lo que prepara la familia Capetillo Gaytán, que como se recordará se ha mantenido muy alejada de los medios de comunicación y sólo utilizan las redes sociales para compartir momentos de su vida cotidiana, no para promoción.

La familia Capetillo Gaytán llegará a la pantalla chica. Foto: Instagram

Los reality show actualmente se han convertido en uno de los formatos televisivos favoritos de muchos televidentes, pues el interés sobre la vida de los artistas y sus respectivas familias ha logrado que sean muy populares últimamente.

Son varios famosos los que actualmente cuentan con programas en este formato, siendo las Kardahians las más famosas por su "Keeping up with the Kardashians" y el más sonado "De viaje con los Derbez" del comediante y toda su familia durante un viaje a Marruecos, en donde se vivió de todo.

