Los Claxons tienen mucho tiempo y música para dar a sus fans

15 años de trayectoria musical respaldan a Los Claxons, la agrupación de pop rock que nació en la Sultana del Norte (Monterrey, Nuevo León), integrada por Nacho Llantada, Mauricio Sánchez, Pablo González, Cesareo R. Castillo y el "Cholo" Lozano.

"El grupo tiene una fortaleza de unión padrísima, llevarnos tan bien entre nosotros hace que tengamos mucho tiempo por dar y mucha música por dar", resaltó Nacho Llantada en una charla con El Debate, donde también habló sobre el lanzamiento de su nuevo libro "Si te vas a enamorar, enamórate bien".

El vocalista de Los Claxons contó que obviamente han habido momentos difíciles en estos 15 años, "momentos en que quieres abandonar el sueño, pero seguimos empujando y mientras haya gente ahí queriendo escuchar nuestras canciones, mientras haya gente yendo a nuestro conciertos, mientras haya gente mandándonos mensajes de aliento diciendo las cosas tan padres que a veces la música les causa en sus casas, en sus familias, en su día a día, aquí seguiremos".

Y mientras nosotros podamos tener la inteligencia, la paciencia y la amistad suficiente para seguir juntos, que la tenemos, lo vamos hacer por muchos años.

Recientemente Los Claxons lanzaron el remix de su exitosa canción "Maldita felicidad" en colaboración con Typow, DAAZ, Mando y Urbøi, "hicimos un remix con cuatro amigos de Monterrey, jóvenes, sangre nueva, nuevos talentos que están empujando fuerte y se están ganado un espacio increíble en el público, tal vez con un género distinto al nuestro, hicimos una colaboración, creo que quedo increíble, lo presentamos en nuestro concierto en la Arena Monterrey, ya está el video disponible, échenle un vistazo".

Es una refrescada a uno de los últimos temas del último disco que lanzamos.

A la par de la música con Los Claxons y con sus conferencias, Nacho Llantada ha lanzado canciones en solitario que han sido todo un deleite para todos sus seguidores. Una de estas canciones es "Yo primero la amé" que anteriormente superó el medio millón de reproducciones en Spotify.

Yo nunca había lanzado canciones en solitario y más que un proyecto en forma estoy lanzando covers, lo hago como hobie, cositas que no hago con Los Claxons.

"Esta canción es algo que conecto mucho con la gente, es un tema muy sensible sobre todo con la gente que está casándose o casando a su hija o hijo, es una canción bastante sensible, bastante sentimental, es un cover, es una traducción que hice de inglés a español, hay otras traducciones que se han hecho al español, hice mi propia versión, estuvo en los primeros lugares en la categoría de virales en Spotify México, muy contento porque se ha estado cantando en muchas bodas, nunca sabes cuándo una canción pueda conectar tanto con la gente, por eso seguiré haciendo covers, habrá muchos covers, canciones que iré lanzado de manera sorpresiva".

Otros de las canciones que ha lanzado Nacho Llantada como solista son "Hay algo en ti" y "Mi razón de ser". Foto: cortesía

Los Claxons seguirán celebrando durante este 2020 sus 15 años de trayectoria musical, "obviamente la situación de los conciertos en esta etapa se pondrán en pausa por cuestiones de salud y por las cuestiones que ya todos sabemos, mientras más pronto posible se arregle la situación estaremos preparándonos y reprogramando conciertos que se han estado aplazando".

Ante la pandemia de coronavirus (COVID-19) que azota a la humanidad, Nacho Llantada manda el siguiente mensaje: "aprovechemos este tiempo para poner buena cara y tratar de sacar nuestra mejor versión, no deprimirnos, no agüitarnos, no preocuparnos de más, ponernos a trabajar en lo que podamos, aprovechar el tiempo que tengamos para salir adelante y que tengamos fe de que esto va a terminar, que tengamos esperanza de que cuando termine esto vamos a regresar más fuertes que nunca y el miedo tiene que ser nuestro peor enemigo, la esperanza y la fe lo que nos empuje a salir adelante, amar y sacar la mejor versión que tenemos de uno mismo".