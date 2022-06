Los Dinámicos del Norte preparan nuevo disco y gira por la República

Por más de 40 años se han dedicado a conservar ese talento único y su carisma en cada una de sus presentaciones, en el que han plasmado con su estilo de interpretar las canciones, la agrupación Los Dinámicos del Norte nuevo álbum de estudio presentan su nuevo sencillo titulado Qué no me ven llorar, el cual ya está sonando en la radio y en plataformas digitales. “Qué no me ven llorar un nuevo sencillo que estamos promocionando y que ya se está escuchando en plataformas y también en la radio y en distintas partes del país también y además nos la piden mucho en las presentaciones que hemos tenido”, mencionaron.

Homenaje

En entrevista para DEBATE, la agrupación conformada por Jesús Alberto Núñez Alatorre, voz y bajo sexto, Víctor Ernesto García Ortiz, en el acordeón y segunda voz, Adán Ernesto Reyes, en la batería, y Arturo Jacobo Montoya, animador del grupo, y bajo eléctrico, destacaron que actualmente están trabajando arduamente en su nueva producción discográfica , un homenaje para uno de los fundadores de la agrupación, el cual llevará por título “Los tesoros de mi padre”, el cual contendrá todos los éxitos que han cosechado la agrupación a través de su trayectoria artística. “Viene un proyecto un homenaje a mi padre que se llama Los tesoros de mi padre Natividad Jesús Núñez, todos los éxitos que hemos cosechado a lo largo de nuestra carrera vendrá en este nuevo álbum tenemos como 15 días que lo terminamos de grabar y estamos esperando a que se termine toda la producción para poder subirlo a todas las plataformas digitales”.

Gira

Asimismo, los músicos sinaloenses compartieron que este año estarán presentándose en distintas partes de la República como Tijuana, Rosarito y próximamente en Michoacán y desde luego en Sinaloa, entre otras más.