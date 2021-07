Los Dos Carnales ganan en los Premios Juventud 2021 con "El Envidioso"

Los Dos Carnales, grupo de música norteña conformado por los hermanos Imanol y Poncho Quesada ganaron el premio a mejor canción de regional mexicano en los premios Juventud 2021 con su ya icónica canción "El Envidioso".

Así fue informado en vivo durante la transmisión del programa, y en las redes sociales del mismo, donde se destacó el éxito de la agrupación liderada por los nacidos en San Pedro de las Colonias, Coahuila.

La pieza ganadora en los Premios Juventud 2021 fue escrita por el primera voz y bajo quinto Poncho Quesada, inspirado según sus dichos en diversas entrevistas en situaciones de la vida cotidiana, pues las personas sienten envidia de otras sin importar muchas veces las condiciones económicas. El dinero no lo es todo.

Esta canción habla de las amistades verdaderas y su contraparte, las personas hipócritas que sienten envidia y te traicionan por la espalda; una historia común que ha sucedido a más de uno, incluso, tal vez a ti, lector o lectora.

"Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona, según son amigos, pero por la espalda, nunca te perdonan, yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' carcajadas, acuérdense que Kiko enviaba al Chavo y no tenía nada", dice el coro.

Uno de los detalles que más resaltaron de "El Envidioso", ganadora en los Premios Juventud 2021, es que al final Imanol Quesada (segunda voz, acordeón y en ocasiones bajo quinto) hace una melodía muy similar a la de la popular serie El Chavo del 8.

