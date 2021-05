Los Hijos de Barrón continúan sumando éxitos a su carrera

Un exitoso regreso a la música tuvieron desde hace un mes Los Hijos de Barrón, con el lanzamiento de su nuevo sencillo, titulado Y si se quiere ir, además de presentaciones en Estados Unidos. La agrupación, integrada por José Iram Barrón Ramos, guitarra y primera voz; Jesús Iday Barrón Ramos, guitarra, y David Alonso Leyva Gómez en el bajo eléctrico y segunda voz, en un año no pisó los escenarios por motivo de la pandemia, y poco a poco se está reactivando, retomando el rumbo de su carrera.Este jueves estuvo de visita en EL DEBATE para platicar sobre este sencillo y de sus próximas presentaciones en Estados Unidos.

El sencillo

Pese a que la pandemia no les permitió trabajar el año pasado, Los Hijos de Barrón continuaron haciendo música. “En abril del año pasado sacamos un disco que se llama, Te reto, y en el mes de agosto sacamos otro que se titula, Mi ranchito. La verdad, nunca dejamos de grabar y otros de los temas fueron Cerca pero sin riesgos, este se grabó en el estudio. Y en octubre del año pasado grabamos cuatro canciones, de las cuales elegimos una para sencillo, se titula Y si se quiere ir. El tema es de un compositor muy conocido de Mocorito que se llama Gussy Lau, y es muy al estilo de Los Hijos de Barrón. Trata de una relación de pareja que llega al límite” compartió José Iram Barrón.

Y si se quiere ir es un tema que lanzaron en febrero junto con el video. Actualmente está en todas las plataformas digitales y desde marzo está sonando en la radio. Ocupa el primer lugar nacional, mientras que el video ha alcanzado más de 12 millones de vistas.

Contentos de regresar a los escenarios

Para Los Hijos de Barrón, la espera al fin terminó, pues desde el mes pasado ya regresaron a los escenarios en algunos lugares de Estados Unidos. “Ya se extrañaba el cariño del público porque no es la misma estar detrás de un teléfono a sentir muy cerca a la gente. Gracias a Dios seguimos con más presentaciones en Estados Unidos. De hecho, el sábado y domingo vamos a Carolina del Sur, lo cual le agradecemos a toda la gente porque ha ido a vernos, pero también les quiero decir que nos comprendan porque en lo particular, me genera cierta incomodidad decir que no cuando el público se acerca para pedirnos una fotografía al final del concierto. Queremos decirles que lo hacemos por cuidarnos y cuidarlos a ellos. Creo que lo mas sano sería hacer conciertos cuando ya haya pasado esto, pero todos ocupamos trabajar y la gente también necesita diversión, así es que seguiremos llevándoles música hasta donde se permita y respetando los lineamientos”, compartió el primera voz de la agrupación.

La constancia es la clave del éxito

En el mes de julio, Los Hijos de Barrón cumplirán 12 años en la música, y ha sido la constancia lo que los ha mantenido en esta carrera, y sobre todo, en el gusto del público. “Desde que empezamos, los tres primeros años estuvimos sonando muy fuerte en Culiacán, y desde el primer tema que grabamos traspasamos ciudades y luego fronteras. Ha sido un proceso largo pero considero que no hemos alcanzado el éxito que deseamos como todo artista lo quiere, pero estamos en un nivel reconocido y lo más importante es mantenerse, ya que la clave de mantenerse es ser constante en lo que uno hace y no caer en desesperación, porque la música es como en cualquier trabajo, hay momentos buenos y momentos malos, se trata de conjugarlo todo y de ir paso a paso”, detalló Iram Barrón.

A lo largo de estos años de carrera, Los Hijos de Barrón han tenido la oportunidad de hacer importantes colaboraciones con cantantes y agrupaciones, entre ellos, Pancho Barraza, “El Coyote”, Julio Preciado y Enigma Norteño. También estuvieron muy cerca de trabajar con Espinoza Paz, pero no se dieron las cosas, lo que sí adelantaron es que se está cocinando un dueto con grupo de norteño muy importante.

Les gustaría hacer colaboraciones con grandes cantantes

Así como se han abierto las puertas para trabajar en Estados Unidos, Los Hijos de Barrón también anhelan que suceda lo mismo en México, ya que aseguran que son pocos los estados a donde han podido llevar su música.En cuanto a si existe algún artista o agrupación con el que deseen hacer una colaboración, José Iram confesó que en lo particular le gustaría con Ramón Ayala, Los Tigres del Norte, Los Tucanes de Tijuana y Marco Antonio Solís. A este último lo consideró como uno de los cantautores más importantes que quedan en México. Por último, el primera voz de la agrupación aprovechó para invitar al público a que los sigan en las redes sociales, en Instagram como Hijos de Barrón, en Facebook como Los hijos de barrón, y en YouTube como hijosdebarronoficial. Y de igual manera en sus cuentas personales.