Mazatlán. Los Pikadientes de Caborca jamás se rendirán y promocionan ahora Conquístame, colaboración musical con Maricarmen Marín, cantante de Perú, el cual se incluirá en su disco Cumbias sin fronteras. La agrupación comandada por Pancho Pikadientes celebra por doce años de carrera con éxito.

En entrevista con EL DEBATE, Pancho Pikadientes menciona que se siente afortunado porque ha podido dedicarse en la vida a hacer música, cosa que lo apasiona mucho desde que era un adolescente y desea hacerlo por muchos años más.

La Machaca, Al gusto, La Cosita y La cumbia del rio son algunos temas que Los Pikadientes de Caborca han colocado en el gusto del público y más recientemente A la orillita del mar y Que siga la fiesta. Pancho se siente orgulloso por ser un artista original que pudo crear un estilo propio que lo ha colocado en el gusto del público.

Respecto a Conquístame, el cantautor menciona por qué eligieron que ella los acompañara musicalmente en estea colaboración musical.

Cumbia sin fronteras contempla duetos con cantantes de Alemania, Italia y Japón, y con ella piensan sorprender a sus seguidores de todas partes.

Pancho, originario de Caborca, Sonora, recuerda con EL DEBATE que en su adolescencia descubrió su pasión por la música y no deseó otra cosa más que dedicarse a ella, así que jamás quitó de su mente su propósito de prepararse para lograra a ser alguien importante.

Provengo de una familia de músicos y siempre me apoyaron. Recuerdo que tenía como 14 años y ya empezaba a aprender música, luego me fui a vivir a Torreón, Coahuila, me adentré a la cumbia, me regresé a Caborca, aprendí clarinete; me fui a Monterrey y conocí a amigos como Edwin Luna. Me la he llevado de vago y aprendiendo siempre donde se puede. ¡He tenido una vida de nómada".