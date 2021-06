Los Pikadientes de Caborca le cantan a sus Princesas

Princesa tiene por nombre el mas reciente sencillo de Los Pikadientes de Caborca, un tema en colaboración con Fidel Rueda y Energía Norteña, que estrenaron apenas hace una semana en las plataformas digitales y que ya tiene bailando a su seguidores. En entrevista para EL DEBATE, Francisco González, mejor conocido como Pancho Pikadiente, compartió más detalles sobre esta canción de su autoría.

La colaboración

Pancho Pikadiente expresó que Princesa es un huapango estilo San Luis Potosí, con una pequeña mezcla de Sinaloa y Sonora. “Este tema es algo totalmente para enfiestarse y que forma parte de una producción que se titula, Cumbia sin fronteras, que grabamos con unos amigos de muchos años como son Fidel Rueda y Energía Norteña. En el caso de Energía Norteña, es una agrupación que tengo dos años conociéndolos y son unos muchachos que me gusta mucho su música. Tanto a Fidel Rueda como a Energía Norteña les he grabado varios temas y creo que hacemos muy buen equipo.”El video de esta canción, el cual fue grabado a manera de caricatura, lo pueden ver en la página de Pikadientes de Caborca.

En honor de sus princesas

El músico y también cantante de esta agrupación que se formó a principios del 2009, confesó tener mucha imaginación para escribir sus temas y con Princesa no fue la excepción, ya que es un tema que le dedica especialmente a esas mujeres que disfrutan y bailan al compás de la música en todas las fiestas. “Me pasó algo muy curioso al escribir este tema, porque me enfoqué al ver a unas chavitas bailando en un evento. Creo que en todas la fiestas hay chicas que disfrutan y se divierten, y es muy común en todas las reuniones, por eso este tema es para todas ellas”, compartió con un tono muy alegre.

Se reactivan en la música

Poco a poco, Los Pikadientes de Caborca se están reactivando con presentaciones y si todo continúa marchando bien, anticipan que regresarán a los escenarios a principios de julio. “Gracias a Dios ya tenemos fechas para Tijuana, Obregón y Arizona, y si todo funciona bien, estaremos trabajando a principios de julio”, aseguró el cantante, quien tiene 20 años en la música. Y es que precisamente en estas dos décadas en la escena musical, Pancho Pikadiente también ha tenido la oportunidad de colaborar y conocer a importantes artistas. “Hace tiempo hice una pequeña colaboración de dos fines de semana con Los Recoditos y la verdad tengo mucha historia en la música. He conocido a varios artistas y todos son gente que ahorita está muy fuerte en la música, y a muchos de ellos ahora me toca componerles, como Edwin Luna y Julión Álvarez, por mencionarte algunos.”

Con respecto a que si tiene la inquietud de que algún artista en particular le grabe un tema, indicó que por el momento no. “No lo digo por arrogancia, pero creo que simplemente las cosas se dan y claro que sí me gustaría que me graben otros artistas, pero en particular no tengo a uno. La mayoría de las veces son los cantantes quienes me procuran para que les escriba un tema. Y bendito, sobra quién me agarre un tema”, confesó.

Su música ha traspasado fronteras

La música de Pancho Pikadiente ha traspasado fronteras y roto barreras culturales, ya que entre sus nuevos temas vienen colaboraciones con muchos artistas internacionales. “Estamos preparando mucha música con artistas de Panamá y El Salvador. También llevamos la música a Pakistán, cosa que jamás en la vida se pensaría hacerlo, por la diferencia cultura que hay, pero rompimos eso. El tema se llama Punjabi cumbia, pero desafortunadamente la promoción se paró porque justamente salió en la pandemia. Tal vez, no hay nada seguro, pero posiblemente este tema pudiera ser el sound track de una serie. Punjabi es un tema muy divertido y está disponible en las plataformas, y el video en la página de Los Pikadientes”, finalizó.



