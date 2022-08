Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho y Giovanny Ayala lanzan "Duren", una romántica colaboración

Por su parte, Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho , cuentan con una sólida trayectoria de nueve años, cosechado grandes éxitos como "Del negociante", "No lo hice bien", "Será que estoy enamorado", "Qué caro estoy pagando" y "Por enamorarme".

En 2020, su sencillo "A cuánto me quedé" se convirtió en una de las canciones más sobresalientes del año, con más de 67M streams en Spotify, más de 70M de reproducciones en YouTube y en los charts, permaneció en el Top 40 de Billboard por 25 semanas consecutivas.

"Ya no soy un egoísta, te quiero ver feliz, con esa sonrisa de las fotos tan bonitas, donde no estás junto a mí, contigo tuve al amor de vida, pero ya lo perdí", dice una parte de esta canción, que de acuerdo con Giovanny Ayala , "con la que van a llorar varios".

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.