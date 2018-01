Los Plebes del Rancho y lo feo por lo que acaban de pasar

Los Plebes del Rancho son un grupo que sigue cosechando éxito en la actualidad, y en entrevista con el programa de televisión "De primera mano", hablan de que entorno a su trabajo viven experiencias buenas y a veces malas.

"Hemos pasado por momentos muy difíciles, y en este grupo nos han pasado las peores cosas, pero también bonitas, y sabemos que debemos seguir adelante pese a todo", señala uno de sus integrantes.

Y relación a las cosas malas, César comparte que en días recientes pasaron por un tremendo susto cuando se encontraban de gira.

"Es algo muy difícil, nos acaba de pasar algo feo. Un integrante de nuestro staff sufrió un infarto, y fue duro; en esto vamos arriesgando la vida. Creo que tenemos que llevar una vida más saludable y hacer más ejercicio".

Otro de los músicos de Los Plebes del Rancho cita que aman la música, y con tal ver realizados sus anhelos vale la pena hacer a veces sacrificio alguno.

"Es un sacrificio, pero también algo bonito. Llevamos casi un mes que no vamos para la casa, y cuando llegamos pues llegamos con un dinerito y eso es bueno."

Omar Burgos, José Manuel y César son integrantes de Los Plebes del Rancho.

La entrevista a partir de 34 minutos:

El éxito de la agrupación sinaloense Los Plebes del Rancho, crece como la espuma.

Mi gente de Tula, Hidalgo estamos bien agradecidos con ustedes por todo el apoyo y cariño que nos dieron nos vemos pronto �� "El legado continúa" #GiraDesdeElCielo" #PorSiempreArielCamacho Una publicación compartida de Los Plebes Del Rancho (@losplebesdelrancho_oficial) el 29 de Jul de 2017 a la(s) 9:04 PDT

Como uno de los máximos exponentes del Regional Mexicano, a sus manos han llegado corridos alterados más sin embargo, han optado por no grabarlos.

En entrevista con Soy Grupero, Israel Meza, tubero de la agrupación, comentó al respecto:

“El tipo de corridos que tocamos nosotros no son agresivos, son historias que nos quedan a todos”.

“Cada vez que nos llegan corridos para escogerlos, sí nos llegan unos que dicen que le mocharon la cabeza a un amigo, que la aventaron por un cerro. Y nosotros desde que empezamos a grabar corridos, agarramos ‘El corrido del mentado’, uno que Ariel le gustaba mucho”.

Los Plebes del Rancho promocionan su nueva producción musical, el segundo disco sin Ariel Camacho.

“Es el segundo disco que nosotros grabamos como Plebes del Rancho de Ariel Camacho, el primero fue el disco ‘Recuerden mi estilo’ que la gente lo apoyó muy bien. En él vienen ‘Qué caro estoy pagando’ y ‘No lo hice bien’. La verdad nos abrió muchas puertas y estamos muy agradecidos con la gente”, comentó César, guitarrista del grupo.

En su nuevo disco, Los Plebes del Rancho decidieron seguir con el estilo de temas llegadores y románticos que los han posicionado en los primeros lugares, pero están conscientes de que los sigue todo tipo de público, por eso también incluyen corridos y dolidas.

Foto: EL DEBATE

Sobre el fallecido Ariel Camacho.

José Ariel Camacho Barraza era originario de Guamúchil, Sinaloa, nacido el 8 de julio de 1992 y murió el 25 de febrero de 2015, en Angostura, Sinaloa México.

Ariel fue un cantante,músico, y compositor mexicano que actuó en el género Regional Mexicano. Era el líder del grupo Ariel Camacho y Los Plebes del Rancho.

Ariel Camacho era un cantante de música regional mexicana, reconocido en su natal Sinaloa y por los mexicanos que viven en la Unión Americana.

El sinaloense, de 22 años, logró el éxito en su carrera como líder del grupo 'Ariel Camacho y Los plebes del rancho.

Según información en su biografía, era una de las grandes promesas dentro de la música sinaloense, se había codeado en los escenarios con artistas como Gerardo Ortiz, 'Poncho' Lizarraga, Calibre 50, Regulo Caro, entre otros.

Ariel murió en un trágico accidente en carretera. Antes de la tragedia había estado en el Carnaval de Mocorito; aunque él residía en la comunidad de Juan de la Barrera, en el municipio de Angostura.

El trágico final se dio a la altura del poblado El Ranchito, en el lugar murieron Ariel Camacho y Melina Durán, más tarde en el hospital perdió la vida Julio Valverde.

Camacho había publicado un video en su página de Facebook un día antes de su muerte, invitando a sus fans y "todas las hermosas damas por ahí" a asistir a su próximo concierto en marzo de 2015. Murió a la edad de 22 años. Después de su muerte, La canción "El Karma" alcanzó el número uno en la carta Hot Latin Songs de los Billboard.

El tierno mensaje de Aracely Arámbula a su hijo Miguel.

Aracely Arámbula se ha caracterizado por ser una actriz con gran talento ya que, a más de uno, nos ha impresionado con sus papeles en la pantalla chica.

Pero no cabe duda que el mejor papel en la vida de la 'Chule' es el de ser mamá y prueba de ello es el gran amor que siente por sus dos pequeños Daniel y Miguel Basteri productos de su relación con el cantante Luis Miguel.

Y aunque los menores ya no son unos bebés su bella madre los consiente y más cuando se trata de su cumpleaños, al que le toco ser apapachado fue a Miguel quien cumplió 11 años motivo por el cual la interprete le dedico un emotivo mensaje en redes sociales.

"Muy feliz cumpleaños mi corazón. Recibiendo el año con la mejor celebración cumpliendo 11 años my bigboy y deseando infinitas bendiciones para ti mi príncipe amado y agradeciendo el increíble amor que llegó a mi vida en 2007 cuando me convertí en mamá gracias Miguel por llenar mis días de Amor y Felicidad a ti y Dany los Amooooo profundamente! #Familytime #happybirthday my #bigboy #waltdisney #magickingdom #pandora Felices 11 Mi corazón Bello te amo más allá de todo!".

Fueron las palabras de la ex de Luis Miguel, y eso no fue todo al parecer la actriz realizo una fiesta de cumpleaños con la temática de la película 'Coco' ya que compartió un video en el cual aparece la invitación con el personaje además de coloridos globos.

Así de grandes lucen los hijos de la actriz

Hay muchos famosos que tratan a toda costa, mantener alejados a sus hijos del ojo público, tanto por privacidad como por seguridad misma.

Una de ellas es la hermosa actriz Aracely Arámbula, una mamá celosa de la imagen ante los medios de espectáculos de sus hijos Daniel y Miguel, fruto de su relación amorosa en su momento, con el cantante Luis Miguel.

A través de sus redes sociales, Aracely Arámbula comparte no solo fotos que ponen sudar a sus miles y miles de seguidores, sino también momentos junto a sus hijos, pero eso sí, cuidando siempre que no se el rostro de sus pequeños.

La actriz decidió compartir con sus seguidores parte del festejo que sus hijos de 10 y 8 años de edad, tuvieron en este Halloween.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la actriz presumió una fotografía junto a Daniel y Miguel, luciendo con una gran sonrisa sus disfraces para noche de brujas.

Pero lo que más llamó la atención, fue lo grande que ya están los hijos de Aracely y Luis Miguel.

Aunque no sabemos si alguno de ellos o ambos, se parecen a su famoso y controvertido papá, por el maquillaje en sus rostros como parte de sus atuendos de Halloween.

Algunos de los comentarios en la publicación al respecto fueron:

“Tus bebés están grandes y divinos IGUAL a ti”, “Dios como pasa el tiempo, que lindos y como crecieron ya”, “Que grande están los amores de usted. Que el señor los bendiga a los tres”, y muchos más.