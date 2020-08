Los Recoditos lanzará escenas sin censura del video Para qué me las diste

Luego de que el pasado viernes 7 de agosto se diera a conocer el nuevo videoclip del tema Por qué me las diste, de Banda Los Recoditos en colaboración con Grupo Codiciado, el material provocó revuelo por las sensuales y atrevidas imágenes, donde se aprecia que en esta ocasión es un hombre del regional mexicano se muestra sin ropa, a diferencia de lo acostumbrado, donde suelen ser las modelos de los videos las únicas que se exhiben con pocas o sin prendas.

Eduardo Loaiza, vocalista de Banda Los Recoditos y la actriz, Marisol Soriano interpretaron las escenas del videoclip/ Foto: YouTube.

Eduardo Loaiza, Samuel Sarmiento y Rafael González, vocalistas de Banda Los Recoditos destacaron que estamos en una época en la que también las mujeres merecen darse su taco de ojo, por lo que el equipo de esta banda mazatleca decidió arriesgarse e innovar dándole un giro a lo arraigado desde hace mucho tiempo en el regional mexicano, y esta vez quisieron darle un regalito a sus fans mostrando a Eduardo sin ropa, pero con escenas cuidadas.

Eduardo literalmente se despojó de todas sus prendas/ Foto: YouTube.

Durante la rueda de prensa celebraba vía Zoom, Érick Aragón, compositor de la letra de la melodía respondió a EL DEBATE que su inspiración para el tema es de una vivencia que le ocurrió cuando tenía 20 años.

"Es una inspiración que tuve hace varios años, bueno para qué te hecho mentiras ya la he tenido varias veces, pero la principal de la que nació esta canción fue hace varios años. Desde hace cuatro años la tengo escrita y la tenía guardada, al mostrarla en la oficina de Recoditos, Marcos Figueroa le hace unos arreglos y es la que queda como corte. Es una canción que creo que a muchos nos ha pasado es una calentura que nos ha pasado a muchos y el que diga que no yo creo que miente, porque todos hemos tenido alguna vez como en el video ese morbo y esa intriga de estar con alguien que tiene dueño y a mi me tocó hace varios años", reveló.

Érick Aragón, líder de Grupo Codiciado habló sobre la melodía que compuso en coautoría con Marcos Figueroa/ Foto: Screenshot transmisión.

Dentro de las oficinas de Banda El Recodo, en Mazatlán, Sinaloa, fue donde se recreó la habitación de motel donde se contó esta historia en la que es el primer sencillo en que Eduardo figura y representa su bienvenida a la agrupación con 30 años de trayectoria. Sobre cómo se sintió de ese recibimiento donde hizo mancuerna con Érick Aragón y además tuvo que mostrarse al natural, comentó que fue un reto.

"Fue todo un reto, porque nunca había hecho un video donde me tocara estar desnudo. Que yo recuerde nunca he visto un video en el que un cantante de banda lo haga como yo lo hice. Me tocó y fue un complemento, fue la primera canción que me tocó que me promocionaran aquí en Recoditos, un dueto con Grupo Codiciado, y fue un desnudo, que era algo totalmente distinto. Fue un reto, pero me siento muy contento, porque se hicieron cosas muy buenas, fue algo muy productivo para todos, tanto para Codiciado como para Recoditos. Y como lo mencionaba Samuel, fue algo que no se había hecho, pero recibimos muy buenos comentarios de toda la gente y de los medios de comunicación y esto es lo que buscamos, llamar la atención y sobretodo, que gustara el producto", comentó.

Rafael González, Samuel Sarmiento, Eduardo Loaiza, vocalistas de Banda Los Recoditos/ Foto: Screenshot rueda de prensa.

Entre los demás cuestionamientos que se les lanzaron por medios de comunicación estuvo que si ha recibido mensajes fuertes luego de haber participado en el videoclip a lo que Loaiza dijo que sí se ha dado, que por redes sociales ya le han enviado mensajes que no se imaginaba, pero que es parte de todo. Pero las cosas no quedarán así y es que sobre el temor a la censura por el tipo de imágenes dijeron que si pensaron en un inicio en ello, sin embargo como se cuidaron mucho las escenas no se dio, pero además adelantaron que viene un detrás de cámaras donde se verán las escenas libremente del videoclip.

Imágenes del videoclip/ Foto: YouTube.

Al cumplirse un millón de reproducciones en YouTube del actual videoclip promocional se celebrará con un video sin censura con el detrás de cámaras que probablemente se difunda en esa plataforma. En esta parte bromearon y dijeron que se va a ver todo, y que incluso Rafael tiene fotografías de Eduardo sin nada, que tomaron en la grabación del material. Sobre si otro de ellos se animará a desnudarse, Samuel dijo que ahora le toca a Rafa, que porque él ya en un momento salió en boxers, y que hasta que no se ponga en buena forma lo hará de nuevo. Sarmiento contó que en aquella ocasión recibió muchas críticas y burlas porque no estaba en buena condición.

Samuel Sarmiento dice que él por el momento no hará un video así, porque primero necesita hacer dieta y ejercicio/ Foto: Screenshot rueda de prensa.

En cuanto a la posibilidad de hacer algún concierto virtual sobre un escenario, como lo hizo Banda El Recodo, Los Recoditos dijeron que se sienten con ganas de también poder ver a sus compañeros y que no están cerrados a esa nueva modalidad. Revelaron que ha sido difícil estar sin poder trabajar como normalmente lo han hecho, pero que por eso han buscado alternativas para mantenerse activos y vigentes. Por su parte, Aragón dijo que Codiciado también se encuentra próximo a lanzar su siguiente disco a finales de este mes y que estaría bien la opción de que ahora Los Recoditos graben con Codiciado.