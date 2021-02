Los Recoditos revelan sus formas de ligar en el debut de Ruta 14

A través de su canal de YouTube oficial y en Facebook, la agrupación sinaloense Banda Los Recoditos estrenó la noche del miércoles 3 de febrero su primer episodio del programa que realizará diario hasta la llegada del próximo 14 de febrero.

En el 2020, la agrupación asentada en Mazatlán había estado muy activa en redes sociales con su reality show, Soy de la banda, en el que compitieron diversos seguidores para conseguir un lugar en un fin de semana de presentaciones junto a Los Recoditos. Sin embargo, la situación de pandemia ha impedido que los shows se realicen con la normalidad que en el pasado, por lo que la banda ha optado por nuevamente en este 2021 reactivar sus programas o videovlogs, y así es como se estrena Ruta 14.

A propósito de que ya está aquí el mes del amor y la amistad, algunos de los integrantes de Los Recoditos han tomado como tema para este primer programa las formas de ligar que emplearon para conquistar a sus esposas o novias.

Se ponen románticos. Así, después del primer número musical, que fue la canción Pedacito de mi vida, los vocalistas Eduardo Loaiza, Rafael González y Samuel Sarmiento iniciaron a cuestionar a cinco de sus compañeros de banda sobre cómo le hicieron para enamorar a las mujeres de sus vidas.

Jesús “El Piturri” Moreno fue el primero en decir que a su esposa la conoció en un antro de Mazatlán un día que él tenía ganas de bailar banda. Dijo que primero no se animaba, hasta que después de tres veces de intentar acercarse, decidió desde lo lejos hacerle señas e invitarla a bailar, a lo que ella aceptó.

Freddy Alvarado, uno de los integrantes que en diciembre contrajo matrimonio, contó que su historia se remonta a 14 años atrás, cuando conoció en la Escuela de Música, del Centro Municipal de Artes, a su actual esposa. Sí salieron, pero tomaron cada quien sus rumbos. Fue hasta en la universidad cuando volvieron a encontrarse y volvieron a salir y a tratarse.

También los cantantes y músicos destacaron que el amor también se puede dar hacia la familia y amigos, independiente de si no está con alguien románticamente en este momento.

Brahiton González, nuevo integrante de la agrupación, es originario de Nayarit y contó que a su novia la conoció por una amiga en común que en un baile donde él estaba tocando se la presentó. Pero como ella es mayor algunos años, creyó que no le haría caso. Entonces ella le pasó su número y se estuvieron mensajeando casi un año. Sin embargo, con el tiempo se dio que ella le contestó una fotografía y empezó a darse la conversación.

Samuel Sarmiento confesó conoció a su esposa cuando él estaba en la universidad. Que desde el primer momento que la vio quedó flechado por ella,

pero que casi desde que inició el ciclo ella se había puesto de novia con otro. Pasaron los meses y él la seguía observando, lamentándose que ella anduviera con otro, hasta que un día supo que ella había cortado con el que andaba.

Un día estaba sentado en la banca de la universidad. Tenía un periódico porque había tocado en aquel entonces en la primera agrupación que había andado en Culiacán, la alternamos con Ramón Ayala, entonces salimos en EL DEBATE, ahí en primera plana, yo cantando con el micrófono y todo. Entonces ella viene saliendo del baño de mujeres y yo estaba sentado con el periódico. Llegó y me preguntó, ‘¿cómo estás?’, yo le dije que viendo el periódico. Es que el fin de semana tocamos con Ramón Ayala, y le enseñé la fotona”, contó Sarmiento.

Añadió que empezaron a salir y a conocerse hasta que anduvieron.

Rumbo a la recta final de la emisión, compartieron algunos consejos que ellos consideran son buenos para conquistar a una mujer, como una cena romántica, flores, las cartas, dedicarles alguna canción o llevarle serenata, él no perder ser románticos y más.