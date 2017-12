Los Riveras de Sinaloa te regalan su nueva canción

“Pasos cortos, pero firmes” es lo que define a Los Riveras de Sinaloa, aunque no ha sido sencillo hacer su camino en el medio musical, no se rinden y siguen haciendo eso que tanto los apasiona.

Inicios



Fue cinco años atrás cuando estos hermanos decidieron unirse para formar una agrupación y así hacer la música con la que han crecido, la campirana.



Aunque definen su género como campirano, también buscan la manera de tocar otro tipo de canciones, como cumbias, baladas, entre otros, “lo único que no tocamos es la música alterada”, compartieron.

Tienen claro que más que un grupo se deben ver como una familia, apoyarse, ser responsables y respetarse para poder seguir unidos como hasta el momento.

Sueño



La música se trata de emociones, sentimientos, por eso ellos buscan dejar un mensaje en cada una de sus presentaciones y así ser recordados por el público.



Proyectos



Esperan poder consolidar su música en Sinaloa, aunque ya han tenido presentaciones en otras ciudades de la República, desean que los reconozcan con tan solo escucharlos.

Además se encuentran promocionando su sencillo de Chito Vargas y video oficial Te regalo mi canción, que hasta el momento ha tenido una buena recepción del público. Próximamente estarán estrenado el tema Cuéntale, que fue escrita por William Gaxiola, integrante del grupo y Boleto reservado, esperando recibir el mismo apoyo que han recibido hasta el momento.



Están mirando la posibilidad de tener su música en algunas plataformas digitales, ya que aseguran el público se los está pidiendo, así que será una manera de complacerlos.

Mensaje



“A los nuevos músicos, no pierdan la sencillez, la humildad, no se olviden de la gente que los ayudó, no hay nada seguro en esta carrera, nosotros lo que vamos haciendo, lo hace bien, con un objetivo. Músicos hay un mundo, hay mucha competencia, no hay excelente músicos, cada error te puede ayudar a mejorar. Nunca pierdan la fe”.