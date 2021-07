Los Simpson anuncian crossover con Loki en su nuevo corto de Disney+

Dentro de la cultura pop siempre se destacarán Los Simpson, la popular serie estadounidense de Matt Groening, que ha tenido colaboraciones muy importantes como la de Star Wars, durante un especial que fusionó a las casas productoras.

Titulado "The force awakens form its nap", el corto especial fue presentado por la plataforma de streaming Disney+, donde la familia amarilla interactuó con los demás habitantes de Springfield vestidos como la franquicia de George Lucas.

Entonces, con la intención de seguir consintiendo a sus seguidores, Los Simpson ofrecerán material nunca antes visto de sus personajes, pero fusionados con los héroes del Universo Cinematográfico de Marvel, una de las franquicias más destacadas en la historia.

Tras el estreno del cuarto episodio de Loki, la serie que hasta ahora ha logrado ser la más vista del servicio de streaming, Disney+ anunció que emitirá un corto especial, un crossover entre Los Simpson y Marvel, lo que ha emocionado al máximo a sus seguidores.

Este capítulo especial llevará por nombre "The good, the Bart and the Loki", que contará con la participación especial de nada más y nada menos que Tom Hiddleston, que dará la voz a la versión animada del "Dios de las mentiras".

De acuerdo con Deadline, la minihistoria contará cómo el hermano de Loki está siendo desterrado de nueva cuenta de Asgard, la tierra donde viven, mientras tanto, tendrá que enfrentarse a rivales más duros que de costumbre; la familia Simpson y los héroes de Springfield.

Este episodio especial que fusionará el mundo de Los Simpson y Marvel estará disponible el próximo 07 de julio, como uno de los contenidos originales de Disney+.