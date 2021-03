Los Tigres del Norte le podrían hacer a Emma Coronel su primer corrido

Emma Coronel de 32 años de edad sigue siendo el tema del momento desde su arresto hace un par de días pues todo el mundo sigue hablando de la esposa del Chapo Guzmán quien podría tener su propio corrido de acuerdo con Los Tigres del Norte, quienes harían un excelente tema con la historia de la mujer originaria de Durango.

Resulta que Los Tigres del Norte fueron entrevistados por el programa Primer Impacto y dejaron en claro que un corrido se hace cualquier tipo de personaje dependiendo si historia, por lo que no descartaron en hacerle una canción a Emma Coronel, quien fue detenida en Virginia hace poco, debido a diversas acusaciones, por lo que ahora es cuestión de esperar si la agrupación norteña se anima hacer dicha canción.

“Las historias se cantan de diferentes personajes, Puede ser que nos interese algo así, pero dejemos a las autoridades, que ellos sean los que den la última palabra", dijo Jorge Hernández integrante de Los Tigres del Norte.

Y es que el tema Emma Coronel se ha convertido en un fenómeno para las redes sociales, ya que muchos están sorprendidos por todo lo que ha logrado la mujer del Chapo Guzmán desde que se dio conocer en la vida pública donde se convirtió de la noche a la mañana en una reconocida influencer con una belleza única, ya que se ha convertido en una reconocida modelo.

Otra de las cosas por las que Emma Coronel es reconocida en redes sociales es por qué se ha convertido en una mujer que le gusta ayudar a los demás, pues se ha sabido que la reina de belleza hace causas altruistas algo que sus fieles fans se lo han admirado y se lo dicen en su cuenta de Instagram la cual sigue aumentando cada vez más, pues su detención le dio mucho más seguidores.

Los Tigres del Norte hablaron sobre un corrido de Emma Coronel/Instagram

Tras la declaración de Los Tigres del Norte, el público no se quedó callado y opinó sobre el corrido que podría llegar a tener Emma Coronel de quién no se sabe aún como le vaya a ir tras su detención, pues aún no se ha esclarecido nada sobre la modelo quien siempre trae el glamour.

"Si no es univision es telemuno. A nosotros que nos importa esas noticias. Estamos en grandes problemas en todo el mundo", "Gracias por escoger Telemundo. Donde el amarillismo es nuestra prioridad", escribieron en redes.

