Los Tigres del Norte: origen de su nombre, sus ex integrantes, su pueblo natal y otras curiosidades

Han participado en más de 16 películas y han colaborado con diversos artistas. No por nada, son los meros "Jefes de Jefes" .

"Que te puedo decir, es como la raíz de este árbol que es Los Tigres del Norte, él es una persona, de las más importantes en nuestras vidas artísticas y en nuestras vidas personales. Para el "Tigre mayor", Don Juve fue una escuela. "Sigo una disciplina que él me enseñó cuando éramos niños, cuando platicábamos y que deseábamos estar el gusto del público, queríamos ser locutores ambos".

Al salir Raúl, el menor de los hermanos, Luis Hernández, se une a la agrupación familiar. Otro de los ex integrantes de Los Tigres del Norte fue Freddy Hernández , tocaba las percusiones. Estuvo en el grupo entre 1991 y 1993; lamentablemente falleció. Se desconocen las causas.

A mediados de la década de los 90's, Raúl Hernández toma la decisión de dejar el grupo, pues tenía la inquietud de valerse por sí mismo como cantante solista. En su momento, aclaró que su salida no se debía por diferencias con sus hermanos. Hoy, es conocido como "El Tigre Solitario" .

En ese entonces, Jorge Hernández tenía 22 años de edad y habían sido contratados para tocar en evento en San José, California (donde viven hoy en día), como parte de los festejos del 5 de mayo. Al legar a la frontera, un agente de inmigración al saber que eran un grupo musical, les preguntó cómo se llamaban. En sí, la agrupación no tenía un nombre. Al verlos tan jovencitos lo llamó "little tigers" (en español "tigrillos"). Sin embargo, antes de que cruzaran al otro lado, les dijo que crecerían y los bautizó como Los Tigres del Norte .

¿Cómo surgió el nombre de la agrupación? ¿Quiénes son sus tres ex integrantes? ¿Dónde viven actualmente? ¿Cuál fue el primer disco que grabaron? A continuación te compartimos varios datos curiosos sobre Los Tigres del Norte .

La agrupación musical Los Tigres del Norte son orgullosamente sinaloense. Con más de cinco décadas ininterrumpidas de trayectoria artística, hoy por hoy son los indiscutibles "Jefes de Jefes" del Regional Mexicano . Su extenso repertorio no solo incluye canciones de amor y desamor, sino también son el reflejo de muchas vivencias de los paisanos que dejan su México lindo y querido, así como las problemáticas sociales.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.