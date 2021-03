Los Titanes de Durango andan bien "Happy happy", por su nueva era musical y próximos lanzamientos

Los Titanes de Durango se encuentran, como dice su más reciente lanzamiento, bien "Happy happy". Y no es para menos, ya que la agrupación del Regional Mexicano ha comenzado una nueva era musical, en la cual sorprenderán a su "titaniza" con la serie de proyectos y lanzamientos que estarán llevando a cabo, ahora de la mano de la compañía discográfica Gerencia 360.

En una muy agradable charla para Debate, Sergio Sánchez Ayón líder, primera voz y acordeonista de Los Titanes de Durango, manifestó que su nueva canción "Happy happy" les ha dado muchas satisfacciones con los buenos resultados que ha tenido desde su lanzamiento.

Nueva versión, nueva tonada, nueva música, los instrumentos son los mismos pero los tonos, los ritmos que le metimos son nuevos para nosotros, tipo urbano con norteño mezclado, es algo que estamos innovando y tratando de crear, de hacer cosas nuevas.

Toda la titaniza sabe muy bien que Los Titanes de Durango se caracterizan por siempre estar innovando. "Happy happy" es un tema alegre, energético y con una pegadiza melodía, una canción del género norteño con tintes urbanos.

La canción trata de una pareja que se toma su tiempo para pasar agradables momentos de relajación ante todo el caos que se sigue viviendo a raíz de la pandemia. Al estar en modo cuarentena en su departamento, deciden ir a la playa, "se echan sus cervezas y se pone bueno el ambiente, puro party, puro cotorreo, bien happy todo, es algo ambientado que motiva a las personas a ponerse bien relajado", señaló Sergio Sánchez.

Una parte de esta canción dice, "no me importa lo que la gente diga en mi vida pues así nací, yo lo que quiero es estar un ratito contigo y hacerte feliz". El líder de Los Titanes de Durango manifestó que los protagonistas de la historia "olvidan todos los problemas, los detalles, todo lo que estamos pasando ahorita, él quiere estar con ella, no le importan los pendientes, las preocupaciones, quiere estar relajado con ella, habla un poco de amor con travesuras".

Sergio Sánchez Ayón nos compartió que Los Titanes de Durango estará lanzando tres producciones discográficas con Gerencia 360. Uno de estos álbumes será "Corridos de Titanes", que incluirá corridos urbanos y corridos al fiel estilo de la agrupación, 100 por ciento originales a sus inicios.

Otro será "Titanes innovados", que incluye "Happy happy"; el álbum que completará esta trilogía con Gerencia 360 será "15 aniversario de Titanes", una súper producción como las demás, con 15 duetos con colegas y amigos del Regional Mexicano. "Las cosas se van dando, lo que el corazón le va diciendo a uno, la música es amor y arte", expresó. "Hay muy buena conexión (con Gerencia 360), muy buena comunicación, muy buen equipo, va con todo la titaniza, vamos con todo, hay muchas sorpresas nuevas, vienen muchos proyectos, me siento contento, bien happy con este rollo".

Pero...¿qué tiene la música de Los Titanes de Durango que tanto ha gustado?

Sergio Sánchez Ayón comentó que lo que más le ha gustado a la gente de Titanes, "es el ambiente locochón, la party", aunque en esta ocasión lanzaron un tema más romántico, al tener una fascinante versatilidad musical, tan así que grabaron unas canciones en inglés como "Let it be" de The Beatles, el legendario cuarteto de Liverpool.

Viene Titanes de Durango innovando, tratando de conseguir más público, más generaciones nuevas, para que no pierda la esencia de que Titanes de Durango siga existiendo, porque para no caer, hay que innovar, entonces, no hay que quedarnos parados, hay que movernos.

Al preguntarle al líder de la agrupación originaria de Culiacán, Sinaloa, el por qué sus fans no pueden dejar de escuchar su nueva canción, señaló que porque "se van a poner bien Happy happy, bien relajados y van a sentir el ritmo y la esperanza de seguir viviendo alegres, contentos".

El músico resaltó estar bien comprometidos con todo el público de Los Titanes de Durango: "les encargamos la rolita, la primera que va saliendo de esta nueva era que se viene con Titanes, muchas gracias por darnos la esperanza de seguir adelante, a pesar de lo que pase, vamos a estar siempre échandole lo mejor que podamos dar para seguir atendiendo a todo nuestro público".