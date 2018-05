Tucanes de Tijuana continúan "parrandeando" con su música

Atlanta, GA.- La invasión Tucanes continúa fuertísima en Estados Unidos y luego de poner a “Mover el bote” a millones de fanáticos, Los Tucanes de Tijuana ahora están “Parrandeado” .

Fotos: Socorro Orozco y Elizabeth Chávez.

Tras el lanzamiento de su álbum titulado “Prueba superada”, Los Tucanes de Tijuana continúan arrasando con su nuevo sencillo y videoclip “Parrandeado”, el cual ya superó los dos millones de vistas en Youtube, y “Los Papas de los pollitos” dicen estar preparados para la conquista de otros países en donde su público los espera ansiosamente.

Durante su exitosa presentación en Georgia y en amena entrevista con Mario Quintero, líder de la agrupación y sus Tucanes de Tijuana, dijeron estar muy contentos y orgullosos por su reciente producción bajo el sello discográfico de Master Q Music, la cual está compuesta por 14 temas de la autoría de Mario Quintero quien siempre le canta al amor, al romanticismo, el desamor y sus controversiales corridos no pueden faltar.

Nos gusta que nuestro público se emocione, se divierta, baile, los tucanes de Tijuana nos hemos dado a la tarea de hacer música variada, el público nos ha permitido que variemos nuestros discos y Dios nos sigue fortaleciendo con la inspiración, y los muchachos me siguen dando la oportunidad de seguir produciendo a Tucanes.

“Estamos unidos para que nuestra música trascienda”, resaltó Mario Quintero.

Comenta que el público tiene la última palabra en todo, y gracias a ellos que les han brindado la oportunidad de seguir juntos, siempre unidos y hacer lo que les apasiona, como lo es la música, recorrer otros países llevando sus letras, tratando de sumar amigos y fanáticos, y dice que el género de la música norteña siempre estarán fortalecidos y unidos para que trascienda hacia otros países en el mundo.

“Me ha tocado la suerte y la bendición, de juntarme y hacer equipo con personas más inteligentes que yo, como los muchachos, poder hacer música, y rodearse con gente más inteligente que uno, yo le agradezco que le ponen su talento, su estilo y toque personal a las letras de un servidor, así se logra lo que queremos, muchas gracias por seguir haciendo equipo”, les agradeció públicamente Mario Quintero a sus compañeros Tucanes.

Como sabemos Mario Quintero ha escrito poco más de 400 canciones, todas con el sello distintivo y muy personal del maestro, quien siempre enamorado plasma sus vivencias en cada uno de sus temas, o bien recurre a lo que le cuentan.

“La ventaja de uno como compositor, es que se puede aprovechar todos los estados de ánimo, te enamoras y haces canción, te desenamoras y haces otra, todos los problemas, la felicidad, lo que sucede alrededor, lo que el público me trasmite, uno lo convierte en música, por eso no para, siempre uno se está enamorando, te desenamoras, viviendo la vida feliz, es cuando hago los temas”.

Los Tucanes de Tijuana, siempre están en busca de unir culturas a través de la música. “La música es para convivir no para competir, unidos todos, lograremos que nuestro género norteño siga trascendiendo en el mundo, ahora con las redes sociales, estamos en contacto con el mundo, todos los países de habla hispana en donde hablan nuestro idioma, si hacemos el uso correcto de la tecnología lo vamos a lograr, como lo están haciendo muchos músicos que promueven y exponen adecuadamente su talento en el mundo en un instante”.

Los corridos nacen de las historias, no provocan historias

Asegura Mario Quintero, que los corridos son hechos reales, son parte de nuestra cultura, y los corridos de los tucanes siempre han sido temas disciplinados con el cuidado suficiente porque el público infantil también los sigue.

Creemos que lo que hacemos está bien hecho, y lo que hacen los demás también, cada quien hace lo que es correcto y nuestros respetos para todos, pero siempre hay que cuidar de no caer en la vulgaridad de expresión, debemos tener disciplina al escribir y de no pasar esa raya.

“Cuando los corridos se vuelven nocivos para mentes infantiles que gustan de los corridos, debemos ser responsables, aunque entendemos que todo depende de la educación que le den los padres a sus hijos, por eso creo que la música no tiene nada que ver, como en Colombia el traficante número uno es Pablo Escobar y allá se escucha puro vallenato, entonces los corridos son consecuencia de lo que pasa, los corridos nacen de las historias, no los corridos provocan historias”.

Se especula, se habla, se dice en referencia de los polémicos narcocorridos, letras que en gran parte de México han sido censuradas, problema que en Estados Unidos no tienen los gruperos, aquí las radios tocan todo tipo de letras y música.

Durante esta entrevista fue mi oportunidad de preguntar a Mario Quintero, un experto en el tema, cual es la diferencia, entre el corrido, narcocorrido y el Movimiento Alterado.

“El Movimiento Alterado la palabra lo dice, son un poco más alterados y el narcocorrido habla del narcotráfico, y el corrido habla de historias de las tragedias, no se a quinen se le ocurrió nombrarle o generalizar narcocorridos, realmente todos son corridos, hablen de lo que hablen, porque si cantas corrido de caballos no le pones, “caballorridos”, o de gallos, no les llaman “Gallorridos”, entonces todos los corridos en general hablen de lo que hablen, son corridos, ese es el estilo, el cantarle un corrido, a un hecho o a una historia”.

“Como el tema de “Parrandeado” es una canción corrido, de un personaje que empezó desde abajo, afortunadamente logro el sueño americano, y trabajando derecho logró disfrutar del éxito de su trabajo y con este corrido, queremos motivar a la gente pata que sigan luchando por sus sueños, claro que se pueden lograr por el camino correcto, importante tenerlo en mente”, comenta Mario mientras motiva a las personas, para que vallan en busca de sus sueños, no esperar a que otras personas se los cumplan, no basta con soñar, hay que perseguirlos y cristalizar cada uno de ellos.

Banda El Recodo y Mario Quintero unidos por su “Clave privada”

Durante mi entrevista era inevitable preguntar a Mario Quintero en referencia a la producción especial que está realizando Banda El Recodo con personalidades del Regional Mexicano y otros invitados especiales para festejar el 80 Aniversario de "La Madre de todas las Bandas".

“Esperen sorpresas con Banda El Recodo, estamos haciendo algo muy padre, no queremos cometer imprudencias, esto es sorpresa, estamos en equipo y pronto habrá más información, estoy muy agradecido con Poncho Lizárraga y toda la banda, mi admiración y respeto para ellos que hemos trabajado en varias cosas, en “Soy parrandero”, hace años hicieron escenas y lo que viene nuevamente con Banda El Recodo está muy interesante”, dijo Mario sin entrar en detalles de su participación con Banda El Recodo, pero sabemos que estará muy emotivo este tema en el que participarán juntos.

Es así como Los Tucanes de Tijuana nacidos aquel 13 de Abril de 1987 y liderados por Mario Quintero, continúan escribiendo su historia, muy bien respaldados por 31 años de carrera artística, 35 producciones, premios, éxitos radiales, y sobre todo el cariño y aplauso de su público seguidor en el mundo.