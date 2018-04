Los Tucanes de Tijuana festejan su prueba superada

Los Tucanes de Tijuana continúan Parrandeando y Moviendo el Bote, y con ese toque picaresco que les caracteriza, la fusión del rock con norteño y su propia disquera Master Q Music nos presentan “Prueba superada”, para festejar 31 años de carrera musical.

“Prueba superada”, es un disco especial con el sello distintivo de Los Tucanes de Tijuana y el que promueven por territorio estadounidense y la República Mexicana. Este álbum contiene 14 temas, como “A mover el bote”, “Parrandeando”, “Buscando Consuelo”, “El rienda suelta” un huapango, “Pegando fuerte” y “Lloro por amor”.

Adamas, “Cada vez que te miro”, un tema especial porque a Mario Quintero le encanta el rock y buscaron fusionar música norteña con rock y hacer algo a su estilo, con un toque especial, siempre con una intención de divertir y agradar, sin caer en la vulgaridad, porque dicen cada quien entienda dependiendo de su educación.

A todo mundo le gusta “El Piter”, un tema con la picardía mexicana que va impresa en la música de Los Tucanes, siempre con la intención de agradar jamás ofender a las personas, además incluye “Nutela”, Desayuno, como y ceno”, así como un bolerito titulado “Cuando te bese”, sin dejar a un lado el romanticismo de los temas de amor escritos por Mario Quintero, “Dichoso”, un tema muy romántico y profundo, así como La Coyote.

La Invasión Tucanes 2018 prosigue, y esta semana concluyen sus presentaciones en Florida y estará alternada con la promoción de su disco “Prueba superada” en varios programas de TV y radio, posteriormente continuarán el 19 en la Feria de San Marcos, en Aguascalientes y regresan a EU para actuar en tres presentaciones en el estado de Texas, y posteriormente el 4 de Mayo regresan a Atlanta, GA para cantar todos sus éxitos en Espacio Discotheque.

Este viernes 13 de Abril, durante su presentación en Florida Los Tucanes de Tijuana, dijeron estar muy contentos, tras disfrutar un día especial de su aniversario número 31, fue en 1987 , cuando empezó un sueño llamado Tucanes, ese sueño hoy es una realidad gracias a su público, dijo Mario Quintero a través de un video en vivo.

Los Tucanes de Tijuana luego de poner a su público “A mover el bote”, con su primer sencillo, hacen una pausa en el ritmo y comparten “Parrandeando”, una historia de corte ranchero que cuenta la historia de un personaje real, que su única preocupación es divertirse.

“Parrandeando me paso la vida, parrandeando me siento feliz, las parrandas son mi medicina, no hay mejor solución para mí, parrandeando me paso la vida, parrandeando me gusta vivir, mi cartera es quien me patrocina donde llego responde por mi…".

Es un disco muy variado, completo en cuanto a ritmos y con el sello distintivo que caracteriza a Los Tucanes de Tijuana y en donde incluyen una tema con exclusivo y con dedicatoria especial a “Los Cholos”, el equipo que representa a Tijuana, BC.

En cuanto a su “Prueba superada” que da título a su producción es una maravillosa historia de amor, estos son los temas que componen este álbum de canciones que ya está a la venta y el de corridos es posible que para fin de año salga, sino en el 2019 próximo.

“Nuestra medicina es el sentir de la gente, al desvelo de tantos años, desde aquel 13 Abril de 1987, nuestro sueño hoy es una realidad, hemos visitado países tan lejanos, lugares que ni sabíamos que existían, conocer otras culturas, llegar a cantar y que se diviertan con nuestra música, andamos emocionados y a cuatro años sin disco inédito de canciones, solamente de corridos, ya lo tenemos hoy en todas las plataformas”, comentó Mario Quintero.