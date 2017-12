"Los Últimos Jedi" recauda 745 mdd en el mundo

"Star Wars: Episodio VIII - Los últimos Jedi" de Disney-Lucasfilm ha mostrado su conexión con la Fuerza en las salas de cine de todo el mundo y hasta el domingo había recaudado 745.5 millones de dólares a nivel global.

"Los últimos Jedi" se exhibe en cines del mundo ya. Foto: Twitter

Las ventas de boletos en Norteamérica alcanzaron los 365 millones de dólares en sus primeros 10 días hasta el domingo y el estudio proyecta otros 32 millones de dólares para Navidad el lunes, lo que convertiría a la película en el tercer estreno más exitoso de 2017, detrás de "La bella y la bestia", con 504 millones de dólares, y "Mujer Maravilla", con 412 millones.

"Los últimos Jedi" ha sumado 380.3 millones de dólares en la taquilla internacional. Ya es el filme de más recaudación en Dinamarca y Suecia en 2017 y ocupa el cuarto lugar en el mercado europeo en general. Reino Unido lidera las ventas de boletos con 67.4 millones de dólares; seguido por Alemania, con 40 millones; Francia, con 29.3 millones; y Australia, con 26.9 millones.

"Los últimos Jedi", que continúa los eventos de "Star Wars: Episodio VII - El despertar de la Fuerza" de 2015, se ubica hasta el momento en el puesto 87 de las películas de mayor recaudación de todos los tiempos, debajo de "Escuadrón Suicida" de 2016 por apenas 1.4 millones de dólares.

Rian Johnson dirigió al elenco compuesto por Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Andy Serkis, Lupita Nyong'o y Domhnall Gleeson, entre otros. La película fue la última de Fisher, quien murió hace un año.

"Jumanji: En la selva" de Sony y "Notas perfectas 3" de Universal también tuvieron sólidos estrenos, en tanto "The Greatest Showman" de Fox se ha desempeñado bien en la taquilla local. Sin embargo, el público ha mostrado poco interés en "Pequeña gran vida" de Paramount y "Father Figures" de Warner Bros.-Alcon.

"Los últimos Jedi" fue el segundo mayor estreno en la taquilla norteamericana con 220 millones de dólares en su primer fin de semana. Enfrentó competencia por primera vez el 20 de diciembre, con el lanzamiento de la comedia de acción "Jumanji: En la selva", que lidera al resto del grupo con 34 millones de dólares en 3.765 salas entre viernes y domingo.



A criterio de la revista Variety, cintas originales como "Nocturama" o "El libro secreto" de Henry tienen el "honor" de ocupar un puesto en la clasificación de las peores películas filmadas. Además, hay sitios para los remakes, como el de "Jumanji"; e incluso las secuelas, como es el caso de "T2: Trainspotting". En el apartado actoral, Michael Fassbender se cuela en la lista por doble partida (Trespass Against Us y El muñeco de nieve), mientras que Matt Damon también aparece por su papel en poco valorada "Una vida a lo grande". Aquí va el repaso a lo peor del año en el cine según Variety.



Trespass Against Us



"Michael Fassbender no puede salir airoso ni con su actuación de esta pila de mugriento sinsentido", señaló Variety en su crítica de la cinta dirigida por Adam Smith. El que fuera director de la serie Skins perpetró un drama criminal que no pudo salvar ni uno de los actores mejor valorados del momento.

Jumanji: Bienvenido A La JunglaEn la era de los remakes, el de Jumanji puede que haya sido uno de los más controvertidos desde el día que se anunció su producción. Para Owen Gleiberman, la cinta protagonizada por Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black y Karen Gillan es "simplemente basura; sin nada mágico. Como una de las peores secuelas imaginables de Indiana Jones, pero sin Indiana Jones".El Libro Secreto De Henry"¿Fue despedido Colin Trevorrow como director de Star Wars: Episodio IX por culpa de las críticas vertidas hacia The Book of Henry?". Eso es lo que se preguntan en Variety acerca del drama protagonizado por Naomi Watts y que narra la historia de un niño superdotado de 11 años que intenta ayudar a su vecina y compañera de clase, quien sufre bullying en el colegio.

La Alta Sociedad



La alta sociedad (Ma Loute) es una comedia negra ambientada en el verano de 1910. Dirigida por el francés Bruno Dumont, la cinta estuvo nominada en nueve categorías de los premios César e incluso se llevó el Giraldillo de oro a mejor película en el Festival de Sevilla. Sin embargo, para Owen Gleiberman "llamar a eso un salto artístico sería como decir que el submarino (técnica de tortura) es más tolerable estando en compañía".



T2: Trainspotting



"Veinte años después, los yonquis de Trainspotting tienen todo el derecho a ser mayores y estar cansados. Pero, ¿tienen derecho a ser aburridos?", se preguntan los críticos de Variety acerca del regreso de Danny Boyle a la dirección con la trama que lo encumbró en 1996. "Cometió un error fatal al convertir esta secuela en una historia anomia de mediana edad, despojándola de energía e imprudencia".



Nocturama



Otro título francés que se cuela en la lista "gracias" al trabajo del director Bertrand Bonello. La cinta narra los planes terroristas de unos radicales sobre la ciudad de París. Un thriller que para Variety supone "un insulto no solo para Francia, sino también para los terroristas, a quienes se les puede acusar de muchas cosas, pero nunca de falta de convicciones".



Emoji: La Película



"¿Qué será lo siguiente? ¿' Palo selfie: La película' ?", se pregunta el crítico Peter Debruge. A su juicio "esta caricatura hecha por Sony fue una descarada estafa de la película Del revés de Pixar". Aun con todo, la cinta animada recaudó unos nada desdeñables 217 millones de dólares en la taquilla mundial.



Pelea De Profes



Con Ice Cube como protagonista, Pelea de profes no parecía destinada a competir por los Oscar desde el primer momento. Para Variety, la cinta de Richie Keen "trata la educación obligatoria como una broma y la violencia como una forma razonable de solucionar los problemas". "La película producida por un estudio más decepcionante que recuerdo", resume Debruge.



El Muñeco De Nieve



Pobre Michael Fassbender. Actor de moda y segunda vez que tiene el honor de aparecer en esta lista. La cinta de Tomas Alfredson, quien tomó el testigo de un Martin Scorsese que terminó declinando el proyecto en su día, no convenció a la crítica y solo recaudó 43 millones de dólares a nivel global. Según Variety, "alguien debería ir a la ' cárcel de las películas' por esta abominación".

Una Vida A Lo Grande



Del director de A propósito de Schmidt, Entre copas o Los descendientes, este año llegaba a los cines Una vida a lo grande (Downsizing). Alexander Payne dirigió esta historia en miniatura que a juicio de los críticos de Variety supone "una enorme decepción". "Esta sátira mal concebida es lamentablemente ingenua desde el primer plano y presenta una actuación sin carisma por parte de Matt Damon", remarca Peter Debruge.





Secuela de "Jumanji" un homenaje a Robin Williams.

Dwayne "The Rock" Johnson, uno de los actores mejor pagados de Hollywood -el número dos según Forbes, por detrás de Mark Wahlberg-, estrena "Jumanji: Bienvenidos a la jungla", una secuela que afrontó, según dijo "con amor, respeto y veneración" por la cinta original.

"Sabíamos que tenía cierto peligro hacer esta película y que no partíamos con todos los elementos para ganar. Hasta que Kevin Hart firmó su contrato", dijo entre risas Johnson, acompañado durante la charla por el propio Hart y Jack Black en Oahu (Hawái), donde se rodó la cinta.

"En serio, lo que hizo que el proyecto fuera apetitoso fue el guion. Con eso ya empezamos muy bien, pero para mí la clave es el amor, el respeto y la veneración que sentimos todos por la película de Robin Williams", indicó el exluchador sobre aquella cinta de 1995 dirigida por Joe Johnston.

La cinta, que se estrena en España el día 22, cuenta con Jake Kasdan como director y un elenco liderado por Dwayne Jonhson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan y Kevin Jonas.

En esta ocasión, cuatro compañeros de instituto son absorbidos por un videojuego que les transporta a la peligrosa jungla de Jumanji, donde adquirirán nuevas personalidades (se convierten en los avatares disponibles) con el objetivo de llegar al final de la partida con vida y así recuperar sus apariencias originales.

"Nos encantó la idea de poder presentar al mundo algo nuevo que nunca nos ha visto hacer, es decir, interpretar a unos adolescentes", comentó Johnson. "Todos lo pasamos genial pero Jack haciendo de chica de 16 años es alucinante. Nadie en Hollywood puede hacer ese papel mejor", dijo entre carcajadas.

"¿Lo dices porque estoy muy conectado con mi lado femenino?", le preguntó, siguiendo el tono bromista, su compañero de reparto, que adquiere en la jungla la personalidad de una adolescente, Bethany, obsesionada por su aspecto físico y su belleza.

"Cuando me pasaron el guión, no podía dejar de imaginar a Dwayne y a Kevin en esos papeles. Sabía que iba a ser algo bueno. Era algo demasiado bueno para ser real. La verdad es que no me suelo entusiasmar tanto por una película. Realmente tenía muchas ganas de hacerlo", declaró Black.

Hart, toda una institución entre el público afroamericano estadounidense, dijo, también con la misma vena cómica, que Johnson y Black respiraron tranquilos cuando supieron que él iba a estar involucrado.

"Yo les di esa seguridad. Soy la luz que les guía. Mi presencia fue como un gran fichaje de la NBA en el último momento. Ahora vamos a ganar los títulos", apuntó divertido.

El gran reto para Johnson fue no desentonar en una comedia al estar acompañado por dos maestros del género, si bien con Hart ya había trabajado en "Central Intelligence" (2016).

"Jack y Kevin son titanes y tienen un ritmo magnífico, saben cómo usar el humor a la perfección. Pero sobre todo son grandes actores, y cuando trabajas con gente así te da seguridad total. Estoy muy contento de tenerlos como socios", declaró "The Rock" sobre esta historia que encierra un mensaje sobre la importancia de ponerse objetivos que uno cree, en principio, inalcanzables.

"Yo en el futuro espero seguir haciendo más de lo mismo, pero más grande y mejor. No me conformo con lo que he logrado hasta ahora. Quiero progresar en todo lo que hago, así que trataré de ser un actor más importante y un mejor empresario", sostuvo Hart, casado con Eniko Parrish y padre de tres hijos.

"Quiero dejar un camino fácil para mis niños y crearles grandes oportunidades", señaló.

En ese sentido también se pronunció Black, casado con Tanya Haden y padre de dos hijos.

"Cuando tienes hijos solo piensas en lo que les dejarás y lógicamente solo quieres lo mejor para ellos. Pienso mucho en eso, no tanto en mi carrera durante los próximos años. Escojo mi recorrido en función de las cosas que encuentro y me inspiran", señaló.

Por su parte, Johnson, está casado con Lauren Hashian y espera su tercer hijo.

"Hay que pensar en los pequeños, por supuesto, y escuchar esa voz que hay en tu interior que te sugiere el mejor camino a seguir", finalizó "The Rock", quien en ocasiones ha dejado caer que no vería con malos ojos postularse como candidato a la Casa Blanca.

