Los actores Jorge Negrete y María Félix protagonizaron la "Boda del siglo", brindaron con tequila y horchata

Hay bodas que se quedaron para la historia no solo en México, sino también en muchos países de Latinoamérica. Uno de estos enlaces matrimoniales fue el de María Félix y Jorge Negrete. La actriz originaria de Álamos, Sonora y considerada una de las divas más emblemáticas de la época de oro del cine mexicano, estuvo una etapa de su vida en Europa y Argentina y a su regreso a tierra azteca en 1952 se reencontró con quien sería su tercer esposo.

"La Doña" y "El Charro Cantor" pasaron del odio al amor. Unos años antes de casarse, no tuvieron la mejor de las relaciones. Ambos actores trabajaron juntos en 1943 en la película "El peñón de las ánimas". Dicha película dirigida por el cineasta mexicano Miguel Zacarías, fue el debut actoral de María Félix. Por aquella época Jorge Negrete ya era una figura destacada en la época de oro del cine en nuestro país.

Los problemas entre Jorge Negrete y María Félix comenzaron, cuando el actor trató que su novia Gloria Marín tuviera el protagónico en "El peñón de las ánimas" y no la entonces novata y desconocida María de los Ángeles Félix Güereña. Sin embargo, Miguel Zacarías no hizo caso a la exigencia de Jorge. "Se obstinó en hacerme la vida pesada", contó la actriz en varias entrevistas, ya que ella se había quedado con el papel y no su novia.

Asimismo "La Doña" revelaría lo que Jorge Negrete le dijo cuando se conocieron antes de iniciar las filmaciones de la película antes mencionada: "¿con quién se acostó para que le dieran el papel principal?", a lo que la actriz le respondió: "usted lleva más tiempo en este negocio, así que debe saberlo".

Tras protagonizar "El peñón de las ánimas", María Félix se convertiría en una de las mejores actrices mexicanas de todos los tiempos. Como mencionamos al principio de este publicación, tras vivir varios años fuera de México a su regreso se reencontró con Jorge Negrete, aquel actor quien no la había tratado muy bien. La actriz aseguró que tras verse de nuevo, el cantante nacido en Guanajuato cayó rendido a sus pies. Asimismo llegó a decir que el amor de Jorge hacia ella comenzó "desde que me vio" (cuando trabajaron en aquella película), pero como ella no cayó rendida ante los encantos de "El Charro Cantor", el orgullo herido del actor hizo que la tratará mal por resentimiento.

María Félix y Jorge Negrete, la "Boda del siglo"

Del odio pasaron al amor. María Félix y Jorge Negrete contrajeron matrimonio el 18 de octubre de 1952 en la casa de María de Catipoato, en la calle Matamoros número uno de Tlalpan, al sur de la ciudad de México. En la invitación se recomendaba "Damas: traje de calle con rebozo". La llamada "Boda del siglo" fue transmitida por radio a toda Latinoamérica. Fue oficiada por el juez Próspero Olivares Sosa, el mismo que había casado a María Félix con el cantautor mexicano Agustín Lara.

Entre la lista de invitados a la boda "El Charro Cantor" y "La Doña", estuvieron personalidades como:

Miroslava Stern

Columba Domínguez.

María Elena Marqués.

Emilio "El Indio" Fernández

Julio Bracho.

Octavio Paz.

Fernando y Andrés Soler.

Frida Kahlo y Diego Rivera.

El menú de la "Boda del año" consistió en:

Barbacoa.

Carnitas.

Chicharrón.

Mole poblano.

Tequila.

Pulque.

Licores extranjeros.

Aguas de horchata y jamaica.

Un pastel de cuatro pisos.

El vestido que usó María Félix para su boda con Jorge Negrete, era un diseño de lino en tono rosa palo, que constaba de una parte superior abotonada, de cuello cerrado y decorado con un prendedor. El vestido diseñado por el mexicano Armando Valdés Peza, remarcaba la figura de "La Doña". La zona inferior estaba decorada con femeninos holanes de encaje blanco y debajo, llevaba una enagua que le aportaba volumen y movimiento a la falda.

Cuando Jorge Negrete contrajo matrimonio con "María Bonita" ya estaba enfermo. Falleció el 5 de diciembre de 1953 en un hospital en Los Ángeles, California, mientras su esposa estaba en Europa filmando la película "La Bella Otero". La aparición de María Félix en el funeral vestida con pantalones, causó un enorme escándalo; esto llevó a la actriz a poner tierra de por medio y refugiarse en Europa.

El cantante murió a causa de la enfermedad crónica originada por una hepatitis C contraída en su juventud, y que le había sido diagnosticada cuando estaba en educación secundaria. Recordemos una de las frases de María Félix: "el amor no es posesión es apreciación, no te pertenezco, te complemento".