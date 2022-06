Los actores Son Ye Jin y Hyun Bin, protagonistas de "Crash landing on you", esperan su primer hijo

La actriz surcoreana Son Ye Jin ha dado a conocer una grandiosa noticia. A través de su cuenta en Instagram confirmó su embarazo, fruto de su matrimonio con el actor Hyun Bin, con quien protagonizó el exitoso K-Drama "Crash landing on you" (en Latinoamérica, "Aterrizaje de emergencia en tu corazón").

"Están todos bien, ¿verdad? Yo estoy bien. Hoy quiero compartir cuidadosamente algunas noticias alegres", comentó Son Ye Jin, de 40 años de edad y originaria de Daegu, Corea del Sur. "Una nueva vida ha llegado a nosotros".

La actriz, quien recientemente protagonizó el drama "Treinta y nueve", manifestó estar "un poco aturdida" por su embarazo, "pero siento cambios en mi cuerpo todos los días con preocupación y emoción".

Son Ye Jin está muy agradecida por esta bendición y también se siente cautelosa, "así que ni siquiera se lo he dicho a nadie de mi alrededor todavía". Tras los rumores que comenzaron a surgir, la actriz lo ha confirmado de su propia voz. "Antes de que se haga más tarde, estoy compartiendo esta noticia con fans y conocidos que deben haber estado esperando tanto como nosotros".

Nos aseguraremos de proteger la vida valiosa que nos ha llegado.

Al final de su comunicado, la esposa del actor surcoreano Hyun Bin, pidió a sus miles de seguidores, proteger lo más valioso de sus vidas, "y vivan con buena salud".

Son Ye Jin confirmó su embarazo a través de su cuenta en Instagram.

La historia de amor de Son Ye Jin y Hyun Bin, de los K-Dramas a la vida real

Fue en el 2010 cuando los actores estuvieron en un mismo proyecto, pero no tuvieron oportunidad de un acercamiento. Hyun Bin protagonizó la serie "Secret Garden" y Ye Jin tuvo un cameo. Unos años después, pudieron conocerse un poco más, al sentarse juntos en el Bucheon International Fantastic Film Festival (PiFan).

En el 2018 protagonizaron la película "The Negotiation"; ante la buena química que reflejaban, los fans comenzaron a shippearlos; la pareja comenzó a ser llamada "BinJin". Sus respectivas agencias negaron que entre los actores hubiera algo más que una amistad.

Un año después, estelarizaron el aclamado drama "Crash landing on you" y durante las grabaciones surgió el amor. Posteriormente, ante los rumores, en marzo de 2020 sus agencias confirmaron que estaban en una relación.

"Por primera vez, escribo sobre algo personal en lugar de trabajo", manifestó Son Ye Jin en su cuenta de Instagram. "Me pregunto por qué me siento tan avergonzada, sí, las cosas resultaron así, no sé qué decir, pero siento que tengo que decirles algo a todos. Se siente tan incómodo y extraño, estoy agradecida de haber conocido a una buena persona y atenderé a la relación con cariño".

En febrero pasado, Son Ye Jin y Hyun Bin sorprendieron a sus fans, al dar a conocer que se habían comprometido y contraerían matrimonio a finales de marzo. Tres meses después de su boda, la querida pareja espera su primer hijo.

Te recomendamos leer:

Al confirmarse el embarazo de la actriz, cabe recordar aquella escena de los últimos capítulos de "Crash landing on you", donde Yoon Se Ri (personaje de Son Ye Jin), le dice al Capitán Ri Jeong-hyeok (interpretado por Hyun Bin), "quiero casarme contigo, tener hijos y ver como envejecemos cada día". Su amor en la ficción se convirtió en realidad.