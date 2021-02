Estas son las influencias del “Location” de Karol G, Anuel AA y J Balvin

El nuevo tema de Karol G, Anuel AA y J Balvin, se ha vuelto todo un éxito a tan solo unos días de su lanzamiento. “Location” es el título de la canción estrenada el pasado 12 de febrero en plataformas digitales, logrando poco más de siete millones de reproducciones en sus primeras horas.

La colombiana, Karol G ha decidido romper que el estereotipo urbano que la caracteriza, para ofrecer a sus fanáticos una nueva fusión entre country y pop, con la cual ha conseguido conquistar a todos. Sin embargo, no solo a esto se debe el rotundo éxito de esta canción.

Cabe mencionar que el videoclip de “Location” ha sido pieza clave para el despunte de este nuevo tema, y es que la cantante no perdió la oportunidad de lucirse en el video dejando de lado su estilo urbano, para convertirse en una muy peculiar vaquera. Al estilo del Coachella, G sorprendió a todos con su original look.

Por otro lado, algunos usuarios y analistas de la música, percibieron el bien planeado homenaje a quienes han sido sus más grandes influencias en la música, mencionando que Madonna, Lady Gaga, y posiblemente Kylie Minogue, están presentes en dicha composición.

Fue el cibernauta @Astianax_ quien comentó que el video musical de “Don’t Tell Me” de la reina del pop, publicado en el año 2000, la cantante se traslada a un desierto muy similar al que aparece en el video de Karol G. Pero ahí no terminó la cosa.

La usuaria @MonsterRoss1 también comentó que Lady Gaga estaba presente a través de los looks que portaba la intérprete. Fue en el video de “Judas”, donde la originaria de New York, portaba una bandana en la frente, similar a la que Karol lució en el videoclip.

En lo que respecta a Kylie, no se perciben referencias tan notorias como lo son las de Madonna y Lady Gaga, no obstante, J Balvin introduce a la canción la icónica frase de la cantante: “Me gusta tu cuerpito”. Algunos aseguran que se trata de Jenner y no de Minogue.

Otra de las posibles inspiraciones para “Location” es la serie “Euphoria”, protagonizada por Zendaya. El particular estilo místico que aporta la protagonista a los ojos, es algo muy característico de la exitosa serie de HBO.

