Los artistas que acompañarán a BTS para su gran concierto de fin de año

Estados Unidos.- La banda surcoreana BTS ha encabezado los titulares desde el lanzamiento de su tema 'Dynamite' y ahora tiene planeado realizar un gran concierto para fin de año que promete ser espectacular.

La canción de BTS no solo rompió varios récords, sino que incluso ayudó al septeto a obtener varios premios prestigiosos junto con una nominación al Grammy.

Mientras que el álbum recientemente lanzado de Bangtan Boy, 'BE', se ha ganado a ARMY, la canción principal 'Life Goes On' se ha abierto camino en la cima de varias listas musicales.

Mientras ARMY disfruta de las nuevas pistas de BTS, esperan ansiosamente el concierto en vivo de fin de año de la banda de K-pop.

Entre los grandes artistas que integrarán el elenco en el concierto, se encuentra Steve Aoki. AFP

Y lo que hace el concierto en vivo de este año es la incorporación de Halsey, Lauv y Steve Aoki, quienes también se unirán a BTS.

Si bien las sensaciones del pop NU'EST, GFriend y ENHYPEN ya fueron anunciadas para ser parte del concierto, fue durante la entrada que reveló que se anunció que Halsey, Lauv y Steve Aoki también actuarán.

Los tres artistas han colaborado previamente con BTS y la última actualización ha emocionado a ARMY una vez más.

Mientras que Steve Aoki ha trabajado con la banda de K-pop en el remix de 'Mic Drop', 'The Truth Untold' y 'Waste It On Me', Halsey se asoció con BTS para 'Boy With Luv' mientras que Lauv trabajó con los miembros de BTS en ' Hazlo bien 'y' Quién '.