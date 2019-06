Los candentes mensajes entre Thalía y Tommy Mottola

Thalía y su esposo Tommy Mottola han demostrado en redes sociales que a sus casi 20 años de matrimonio, la llama de la pasión sigue encendida. Basta con mirar los candentes mensajes que ambos de dedicaron en un reciente post de la cantante mexicana.

En su perfil de Instagram el productor musical Tommy Mottola, compartió una sensual fotografía de su esposa Thalía, donde podemos verla usando una provocativa lencería negra y posando frente a una motocicleta.

El productor musical que ha trabajado con artistas como Jennifer López, escribió en su publicación que tiene más de 28 mil likes: "esta noche me quedo en casa, hombre con suerte".

Por su parte Thalía le dejó ver que efectivamente, le esperaba una noche inolvidable; en el post del padre de sus hijos respondió: “prepárate baby ajuuuuuuu”.

Los comentarios por parte de sus seguidores no se hicieron esperar: "nos salieron juguetone estos muchachos", "vaya que eres un hombre con suerte", "en estos momentos quiero ser tú Tommy", "que hermosa", "que bella pareja demostrando amor eterno", "que suerte Tommy y que suerte la de los dos al haberse encontrado".

No cabe duda que Thalía y Tommy Mottola son un ejemplo de pareja estable, enamorada y fogosa. Anteriormente la también actriz reveló el secreto para tener un matrimonio estable. En una entrevista con ¡HOLA! USA manifestó:

El ser como uno es, eso ha sido el éxito de nuestro amor porque yo a él lo amo tal cual es y él a mi me ama tal cual soy.

"No me ama más porque me arreglé y me puse tal reloj y tales zapatos de tal marca. A él no le interesa eso”.

Asimismo Thalía resaltó que su madre Yolanda Miranda ha sido su inspiración en la vida. "Me enseñó que en la vida todo es posible. Si no te está yendo bien aquí en este lugar, empaca tus maletas y vete al mundo, el mundo es gigantesco".

En diciembre pasado Thalía y Tommy Mottola festejaron 18 años de matrimonio. Cabe recordar que ambos contrajeron matrimonio en el 2000 en Nueva York. "Hace 18 años de esa noche mágica e irrepetible. ¡Te amo! Gracias por tanto amor, amor mío".