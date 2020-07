Los cantantes sinaloenses Nieves y Karely knockean a sus contendientes

La noche de este lunes 20 de julio continuó la etapa de knockouts de La Voz. El reality de canto a cargo de Tv Azteca tuvo un fuerte inicio de semana con los siguientes enfrentamientos entre los integrantes de los equipos de cada coach: Belinda, María José, Christian Nodal y Ricardo Montaner.

Los cantantes Christian Noda, María José, Belinda y Ricardo Montaner son los coaches de La Voz 2020/ Foto: Instagram

En grupos de tres, cada líder de equipo enfrentó a sus contendientes con el deseo de quedarse con todos, pero al final tenían que cumplir con esta etapa de la competencia, y solamente elegir a uno.

Potencia y dominio. La primera contienda de la noche estuvo a cargo de Karely Esparza, Abner Medina y Luis Enrique Dorado conocido como Lendor cantó, del equipo de Belinda.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Abner Medina, Luis Enrique Dorado 'Lendor' y Karely Esparza, del equipo de Belinda previo a iniciar su contienda/ Foto: Instagram

La eliminatoria arrancó con Call out my name un éxito de The Weeknd en voz de Abner. De ahí Lendor evocó un tema representativo de Alejandra Guzmán, Volverte a amar.

El cierre de esta primera batalla le tocó a la nacida en Culiacán, Sinaloa Karely Esparza quien al igual que sus compañeros entregó lo mejor de sí, pero además logró impresionar a los jueces con la potencia de su aparato bocal al interpretar Who’s Lovin You, una pieza afamada por los Jackson 5.

Abner, Lendoy y Karely, integrantes del team Belinda se enfrentaron en la primera batalla del lunes 20 de julio/ Foto: Instagram

“Me voló los cesos” o “Karely se llevó el knockout”, fueron los comentarios dados por María José y Ricardo Montaner, mientras que Belinda le reconoció la experiencia en el escenario y le dijo que es una de las mejores voces que ha escuchado en su vida, para después quedarse con ella para la siguiente ronda. Los otros dos participantes estuvieron en posibilidad de robo, pero no sucedió y así concluyeron su participación.

Karely Esparza venció en el round/ Foto: Instagram

De ahí el siguiente round lo disputaron Alejandro Fuentes, Eduardo Fuentes y Nieves Loaiza del grupo de Christian Nodal.

El primero en mostrarse ante el escenario fue Alejandro con el tema Para enamorarte de mi, seguido por Eduardo y la pieza Me acordaré de tí, y el cierre le correspondió al mazatleco Nieves con la melodía Disculpe usded.

Alejandro Fuentes, Eduardo Fuentes y Nieves Loaiza, del equipo de Christian Nodal, fueron los protagonistas del segundo encontronazo/ Foto: Instagram

Los coaches mencionaron el potencial de las tres voces y la diferencia entre las mismas. María José reconoció la energía y voz del sinaloense, "a pesar de que no me cantaste a mi, solo a Belinda", le reclamó; mientras que el coach Christian Nodal habló del dominio escénico de Loaiza, el crecimiento que tuvo de los ensayos a la presentación y dijo que se guió por el corazón para elegir al vencedor, que fue: Nieves Loaiza.