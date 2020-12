Los celos del cantante Pepe Aguilar hacia su preciosa hija Ángela Aguilar

Aunque su hija Ángela Aguilar se encuentra en pleno crecimiento y desarrollo, para Pepe Aguilar siempre será su pequeña. En varias ocasiones el hijo de los fallecidos cantantes Antonio Aguilar y Flor Silvestre, ha mostrado sus celos de padre hacia la menor de sus retoños. Aunque por el momento la llamada "Princesa de la música mexicana" no tiene novio, su padre ya ha dejado saber que será un suegro de cuidado.

En la cuenta de Facebook "Flor Silvestre, la flor de México", dedicada como su nombre lo dice a Guillermina Jiménez Chabolla, se compartió un video de un festejo de la familia Aguilar donde podemos ver a la hermosa Flor Silvestre disfrutando al ver y escuchar cantar a su hijo Pepe Aguilar. Al terminar el tema que estaba interpretando, le pide a su hija Ángela Aguilar que lo acompañe con la siguiente canción.

Al acercarse la joven cantante de temas como "La Llorona" o de varios éxitos de la fallecida Selena Quintanilla, los celos paternales de Pepe Aguilar salieron a relucir. En esa ocasión la hermana de Leonardo Aguilar, usaba un vestido que dejaba su espalda descubierta, lo que no fue del total agrado de su padre.

"Oye, haber si no te andas poniendo esos vestidos tan enseñados, por favor, que cosas, las nuevas generaciones las entiendo, pero que cosas Dios mío, vean nomás la espalda, que barbaridad", manifestó el esposo de Aneliz Álvarez-Alcalá, provocando las risas de todos los invitados.

Posteriormente Pepe Aguilar dejó a un lado sus celos de padre, para poder cantar junto a su hermosa hija menor. Ambos interpretaron maravillosamente al son del mariachi, aquella canción que grabaron juntos, "Tu sangre en mi cuerpo". Al terminar de cantar una de las personas que más aplaudió, fue Flor Silvestre. (A sus 17 años Ángela Aguilar, nieta de Flor Silvestre, ya tiene su propia muñeca).

Guillermina Jiménez Chabolla, una de las cantantes más representativas de la música mexicana y emblemática actriz de la época de oro del cine mexicano, falleció a sus 90 años el pasado miércoles 25 de noviembre de 2020. Anteriormente su hijo Pepe Aguilar llevó a cabo un Instagram Live desde el rancho El Soyate (en Villanueva, Zacatecas), para agradecer a todos sus seguidores por las muestras de cariño y apoyo, ante la muerte de su progenitora.

El cantante manifestó que en mejor lugar no pudo haber muerto su mamá (en su hogar en El Soyate), "para ella era muy importante estar al lado de su marino y ahí está, murió tranquila, no tuve el honor de estar en el momento preciso que murió a su lado ¿por qué? porque murió repentinamente, estaba malita pero nadie lo esperaba, nos agarró de sorpresa, murió con su enfermera y su asistente, no murió sola, murió muy rápido, se fue como las grandes, como se lo merecía, tranquila, sin dolor, su corazón dijo: 'hasta aquí llegamos' y ahora está con su amado (Antonio Aguilar)".

El papá de Ángela Aguilar mencionó durante su live, que toda la familia estaba sanando esta profunda herida a base de mucho amor hacia su mamá, hacia el presente, su vida y la de sus seres amados, comentando además estar agradecido por la mamá que Dios le dio.

Asimismo hizo esta especial petición a sus fans: "Si los quieren (a su familia) díganselo, yo a mi madre me cansé de decírselo, especialmente en estos ultimo años, no me quedé con ningún pendiente en ese sentido".