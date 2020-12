Los chicos a prueba de balas, BTS, recuerdan la primera y significativa victoria que obtuvieron

El ARMY sabe muy bien que el factor sorpresa en las presentaciones de BTS no puede faltar, teniendo como resultado en unas ocasiones momentos de inmensa alegría y en otros, muchos sentimientos encontrados donde las lágrimas son inevitables. Recordemos que en la pasada entrega de los Melon Music Awards (MMA) 2020, los Idols llevaron a cabo un dance break en su performance de "Dynamite" que ha sido la sensación entre el fandom, provocando gran alegría, y en los Mnet Asian Music Awards (MAMA), los fans terminaron en un mar de lágrimas con el reencuentro (virtual) de Suga y sus amigos durante "Life goes on".

Siguiendo con ese factor sorpresa que los caracteriza, Bangtan Sonyeondan durante su show en el KBS Song Festival en su edición 2020, se detuvo un momento para retroceder un poco en el tiempo y recordar junto al ARMY, uno de los momentos más especiales y significativos en su trayectoria artística: ¡su primera victoria en un programa musical!

Todo ocurrió en mayo de 2015 en el programa "The Show" emitido en Corea del Sur por SBS MTV. En aquella ocasión Bangtan interpretó una de sus joyas musicales, "I NEED U" (que forma parte de su tercer EP "The Most Beautiful Moment in Life, Part 1".

En aquella emisión los favoritos para ganar era BASTARZ (subunidad de la boy band Block B) y el girl group EXID. Tras darse a conocer los resultados, BTS resultó el ganador y con esto, ganaban su primer "win" en un programa musical, el primero que obtenían desde su debut el 13 de junio de 2013. Cabe mencionar que desde ese momento, "Los chicos a prueba de bala" se han vuelto imparable en estos programas surcoreanos.

Hay muchas cosas que el ARMY jamás olvidará, como la reacción de BTS al ganar su primer "win" o su reacción cuando ganaron su primer Daesang (gran premio) en 2016 en los Melon Music Awards, como "Álbum del año" por "The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever". (¿Qué le diría el ARMY sobre BTS en unos años a sus hijos o nietos?).

"Gracias, estábamos tan sorprendidos para decir algo (durante el discurso de agradecimiento), ARMY estamos muy agradecidos por nuestra primera victoria, todos han trabajado mucho, prometemos ser incluso más geniales en el futuro, los amamos", expresó BTS tras su primer "win". Asimismo compartieron una fotografía grupal mostrando su merecido trofeo, el primero de muchos, junto a este mensaje:

¡Gracias a ARMY que nos permitió recibir este premio en el día en que agradecimos a nuestros padres por el amor que nos han dado! Seremos a prueba de balas a cambio del amor del ARMY. La mejor lucha a prueba de balas con el ARMY.

[#오늘의방탄] 부모님 사랑에 감사하는 날 큰 상을 받게 해준 아미들 고맙습니다! 아미들 사랑에 보답하는 방탄이 될게요. 아미이즈굿 아미짱 아미최고 방탄화이팅 ˚‧º·(˚ ˃̣̣̥᷄⌓˂̣̣̥᷅ )‧º·˚♡ pic.twitter.com/wJIGZ3rA0z — BTS_official (@bts_bighit) May 8, 2015

Todo esto que vivieron en aquel día, BTS lo ha recordado de una manera muy especial. Durante el KBS Song Festival que se llevó a cabo recientemente, los Idols ofrecieron de manera excepcional presentaciones de "Dynamite", "Life goes on" y "I NEED U". Para este último performance RM, Jin, J-Hope, Jimin, V y Jungkook usaron atuendos similares a los mostraron en mayo de 2015 cuando ganaron en "The Show".

La presentación comenzó con un adorable niño bailando al son de "Dynamite", representando a las nuevas generaciones que han sido conquistadas por la música de BTS. Posteriormente en la pantalla aparecen imágenes de la agrupación de 2019, 2018...hasta llegar al 2015, mostrándose la reacción de los chicos al obtener su primer "win"; en la televisión también apareció esta leyenda: "el pasado me hizo quien soy hoy".

En esta ocasión BTS posaron con una diminuta imagen de Suga. Foto: Twitter @bts_bighit

"Old ARMY llorando sabiendo que estaban allí, cuando esta canción fue la primera victoria de BTS", "esto es lo que más amo en Bangtan, la forma en que no olvidan sus logros pasados, su humildad en cada tema y el respeto a sus recuerdos", "han recorrido un largo camino y no solo están haciendo música, están mejorando mucho nuestras vidas", son algunos de los comentarios del ARMY.

Y ante la ausencia de Suga, muchas fans han compartido aquellas palabras del rapero al ganar BTS su primer programa musical: