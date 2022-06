Los cinco consejos que le dio Don Cruz Lizárraga, fundador de Banda El Recodo, a su hijo Poncho

Muchas personas anhelan con todo el corazón volver a abrazar a sus padres, sin embargo, hoy viven en sus recuerdos. En sus corazones atesoran cada momento que pasaron juntos, sus pláticas, consejos, regaños y muchos más. Con motivo de la celebración del Día del Padre, el músico sinaloense Poncho Lizárraga, líder de Banda El Recodo, la llamada "Madre de todas las bandas", compartió en sus redes sociales los cinco consejos que le dio su señor padre, Don Cruz Lizárraga.

"Nunca voy a olvidar todo lo que me enseñaste", expresó el clarinetista Poncho Lizárraga, originario de Mazatlán, estado de Sinaloa, México. "Cuando tenía 24 años, mi padre me dio cinco consejos que a él, le hubiera gustado saberlos a esa edad.

Don Cruz Lizárraga, fundador de Banda El Recodo, le aconsejó a su hijo Poncho no estresarse. "Lo que va a pasar, te estreses o no, va a pasar, así que mejor toma las cosas con calma", le decía su progenitor.

No te compares con nadie. "Concéntrate en tu vida, no estés viendo la vida de los demás, el amor, matrimonio, hijas (os), logros profesionales, bienes, todo llegará en su debido momento. No te apures por ser igual a los demás, porque tú eres tú y eres único".

Otro de los consejos de Don Cruz Lizárraga a su hijo Poncho, fue que aprovechara sus años de juventud y se divirtiera.

Sal con tus amigos, conoce gente nueva, diviértete porque la juventud pasa volando. Viaja, conoce nuevos lugares, sonríe y vive al máximo, con responsabilidad y respeto.

Asimismo, "El Padre de las Bandas", aconsejó a su hijo Alfonso Lizárraga, prepararse para el futuro: estudiar, aprender un nuevo idioma, "aprende a cocinar, a lavar, a hacer todo lo necesario, aprende otros campos que no conozcas, mecánica, electricidad, para mantener un hogar, jardinería, tú aprende lo más que puedas, no te limites".

Por último, de padre a hijo, el fundador de Banda El Recodo le aconsejó a Poncho a no aferrarse a nada. "Todo viene y todo va, así que no te aferres a nada, se libre, que nada te pese para volar y que nada te estorbe para aterrizar, disfruta el viaje".

Los fans de Poncho Lizárraga le agradecieron por compartir estas valiosas enseñanzas de su progenitor. "Sabio tu papá", "grandes consejos", "feliz día Poncho a usted y a su padre allá en el cielo", "todas esas palabras me quedaron, cada una que iba leyendo, eso realmente estoy haciendo, gracias por compartirnos tus enseñanzas" y varios mensajes más.

Cabe mencionar que en vísperas del Día del Padre, se conmemoró el aniversario luctuoso número 27 de Don Cruz Lizárraga. "Otro año más sin usted, siempre en mi corazón, se le extraña mucho, jefe de jefes", expresó Poncho en sus redes sociales.