Los comentarios machistas del actor Alfredo Adame, sobre la conductora de TV Joanna Vega-Biestro

El actor mexicano de telenovelas Alfredo Adame no sale de una controversia, cuando ya está metido en otra. En un reciente encuentro con unos medios de comunicación, hizo unos comentarios machistas en contra de Joanna Vega-Biestro, una de las conductoras del programa "Sale el sol" en Imagen Televisión, asegurando que le ha sido infiel a su esposo con varias personas.

Todo comenzó días atrás cuando en "Sale el sol", los presentadores comentaron sobre la pelea callejera de Alfredo Adame con una pareja en el Periférico Sur, en la Ciudad de México y según el actor de telenovelas, Joanna Vega-Biestro manifestó que deberían quitarle los cinturones de cinta negra de karate y otras artes marciales que practica, ante la "paliza" que le dieron.

El ex conductor del programa "Hoy" arremetió en su contra: "hizo comentarios verdaderamente estúpidos", afirmando saber muchas cosas sobre ella.

"Es muy temeraria la tipa esta, porque cuando yo suelte lo que sé de ella y el marido se dé cuenta que es el hazmerreír de todo Televisa, y que la mujer fue la novia de medio cuerpo de choferes de las combis y también fue cantimplora de la mitad de los camarógrafos".

Joanna Vega-Biestro no se quedó callada ante las declaraciones de Alfredo Adame. En el matutino "Sale el sol", manifestó que no le sorprenden los comentarios del actor, "cuando se queda sin argumentos se va a la ofensa, a inventar y lo hemos visto porque lo ha hecho desde la mamá de sus hijos. No soy la primera y no seré la última porque esos son sus argumentos, insultar de la manera más cobarde y más machista".

Dejó muy en claro que sus comentarios jamás fueron con la intensión de ofenderlo y además, le aconsejó al excandidato a diputado federal por Tlalpan, Ciudad de México, que si no le gusta que hablen de él, no debe dar motivos para hacerlo, como sucedió con su pelea callejera.

Leer más: "Yo ni siquiera debería estar vivo", Jorge Salinas recuerda la complicada enfermedad que padeció

"Fui lo más objetiva y al video y a mis declaraciones me remito, en ningún momento dije lo que él asegura, pero me queda claro que es una persona, que no soy experta, no soy psiquiatra, pero le urge un diagnóstico porque se inventa cosas en la cabeza".