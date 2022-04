Los comentarios negativos hacia Polo González, se convirtieron en su nueva canción "Comprobado"

El joven cantante y compositor estadounidense Polo González, da a conocer su nueva canción a la que nombró "Comprobado", una producción de su puño y letra marcando una evolución y transición absoluta en su música, mencionando que este tema no tiene una gran historia detrás de, ya que cuando la estaba escribiendo, todo surgió de manera espontánea.

"Tenía la tonada en mi cabeza y empecé a decir cosas que riman, mientras me desahogaba de muchas cosas que, en ese momento de mi vida, me afectaban o me ponían feliz", manifestó Polo González.

Como ejemplo, mencionó lo mucho que le afectaban los comentarios negativos que decían "eso no es música". Ahora, está muy feliz por sus canciones han cambiado por completo "mi estilo de vida y había descubierto mi nueva pasión".

El nuevo sencillo del intérprete fue lanzado acompañado de un video musical grabado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, donde se muestra la alegría que caracteriza a Polo, con una mezcla perfecta para la fiesta y los buenos tiempos.

Polo González está trabajando muy duro para conquistar al público. Foto: cortesía

El audiovisual fue dirigido por Sacramento Ceballos, quien anteriormente había trabajado con Aldo Trujillo y Lauri García. Asimismo, Polo se encuentra grabando nueva música con muchas sorpresas y colaboraciones para los próximos meses.

Cabe mencionar que "Comprobado", llega tras el gran éxito que tuvo su canción debut, "Sencillo soy", que narra la historia de Polo González, sus experiencias de vida y lo duro que ha sido el camino para llegar en busca del éxito.

Polo logró que el público se sintiera parte de lo que transmite este primer corte. A un mes de su lanzamiento, el tema se posicionó el #49 dentro del Hot Latin Songs de Latin Billboard y ha generado hasta el momento más de 29 millones de reproducciones en YouTube y 22.6 millones en Spotify.

Leer más: Chiquis Rivera, empoderada con "El Honor", sencillo de su nuevo álbum producido por Luciano Luna

Además, con este primer sencillo, Polo González generó más de un millón de oyentes mensuales en Spotify, que han ido creciendo por mes.