Los comentarios transfóbicos de Maki Moguilevsky y Roxana Castellanos; el Conapred interviene

En una de las recientes emisiones del programa "Cuéntamelo Ya!" de Televisa, las conductoras Roxana Castellanos y Maki Moguilevsky, ex esposa del actor Juan Soler, hicieron unos comentarios transfóbicos que causaron mucha indignación en la comunidad LGBT+. Ante esto, recibieron la visita en el foro de la presidenta del Consejo para Eliminar y Prevenir la Discriminación (Conapred).

¿Qué fue lo que paso? ¿Qué dijeron las conductoras de televisión? Durante una dinámica de preguntas y respuestas que llevaron a cabo con el actor Roberto Romano, quien participó en el polémico reality show de Telemundo "La casa de los famosos", la también actriz Maki Moguilevsky le cuestionó, qué haría si estando en la intimidad, su pareja le confesara ser una mujer transexual.

"Por fin nos entregamos tú y yo al amor y entre toda la pasión te digo que antes de ser Lucía era Luciano ¿qué dirías? ¿Te ha pasado alguna vez eso?", expresó Maki. "Hoy en día es muy difícil darse cuenta, yo a veces veo y digo: 'qué guapa mujer' y no".

Posteriormente, Roxana Castellanos a manera de burla y haciendo una voz grave agregó: "qué me dirías".

Roberto Romano respondió: "no sé, me sacaría de onda". En redes sociales tundieron a las conductoras del programa "Cuéntamelo Ya!", por sus comentarios transfóbicos.

Una persona de la comunidad LGBT+ manifestó en Twitter: "ya basta a estos discursos transfóbicos que solamente promueven la ignorancia, incitan al odio y causan la muerte de muches de nosotres, cualquier persona trans debería sentirse bien al hablar sobre su identidad de género, sin el temor a ser rechazade".

Ante la indignación que provocaron las palabras de Maki y Roxana, recibieron en el programa a Geraldina González de la Vega, presidenta del Consejo para Eliminar y Prevenir la Discriminación (Conapred), para hablar de la discriminación y los comentarios homofóbicos que se hacen en la televisión.

Geraldina González resaltó la importancia de conversar, ya que "vivimos dentro de una sociedad que todavía es racista, sexista, homofóbica". Habló sobre la importancia de la empatía, "la mente critica para destruir nuestros prejuicios y entender los contextos de las personas trans antes de hacer un comentario".

Otro usuario de redes sociales externó ante esta situación: "es muy penoso darse cuenta de que estás agrediendo a alguien por tu ignorancia, pero es más humillante que no pidas disculpas y creas que no hiciste nada malo y que tú solo opinaste sobre un tema al azar, no se opina acerca del cuerpo de otros, regla básica para no caer en esto".