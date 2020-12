Los conductores Héctor Sandarti y Galilea Montijo recuerdan con nostalgia su etapa en "Vida TV"

Galilea Montijo y Héctor Sandarti fueron parte del elenco de conductores del Teletón 2021, donde también participaron Marco Antonio Regil y Yanet García. Como muchos recordarán Gali y Héctor trabajaron junto en el programa de televisión Vida TV, junto a Lilí Brillanti y a la fallecida Dolores Salomón, quien era conocida como "La Bodoquito".

En las stories de sus respectivas cuentas en Instagram, esta querida pareja de conductores de televisión, recordaron con mucha nostalgia y alegría a su vez su época en aquel show de Televisa, que se transmitía en el entonces Canal de las Estrellas. Galilea Montijo publicó unos videos junto a su entrañable amigo, para pedirle a sus seguidores que donaran al Teletón 2021, pero antes, los hermosos recuerdos llegaron a sus memorias.

"Miren nada más que guapura nos acompaña", expresó la ex novia del futbolista del América Cuauhtémoc Blanco, a lo que Héctor Sandarti recordó el sketch "Dos niñas de cuidado" que realizaban en Vida TV, donde él interpretaba al conquistador "Max" y Galilea a "Martina".

"¡Ay, que tiempos de Vida TV", exclamó la conductora del programa Hoy. Asimismo ambos manifestaron que en redes sociales, sus seguidores están pidiendo el regreso del programa en mención. Tras evocar aquella maravillosa época en sus vidas, pidieron a sus fans ayudar a los niños del Teletón: "un pesito, dos pesitos, ha sido un año muy difícil, lo sabemos, muy triste también, pero de las cosas tristes salen cosas muy bonitas", manifestó la esposa del empresario y político Fernando Reina Iglesias.

Vida TV se transmitió desde el 30 de abril de 2001 al 20 de enero de 2006, estando bajo la producción de Alexis Núñez Oliva. Cuando este show matutino salió del aire, sus conductores originales ya habían abandonado el proyecto. Héctor Sandarti salió en el 2004 al tener otros proyectos profesionales. En octubre de 2005 la hermosa Galilea Montijo se despidió de este programa, ya que en ese momento se integró a "Bailando por un sueño". (Así lucía Galilea Montijo cuando ganó el concurso de belleza "La Chica TV").

En este show se llevaban a cabo varios concursos donde la gente común mostraba sus talentos ya fuera en el baile, el canto, contar chistes, la actuación, etc, y eran recompensados con dinero. Como olvidar el famoso baile del "Colofox", el cual se llevaba a cabo cuando el jurado calificador daba puntuación perfecta a los participantes.

¿Más que una amistad entre Galilea Montijo y Héctor Sandarti?

Galilea Montijo y Héctor Sandarti llegaron a ser una de las parejas más seguidas y queridas de la televisión mexicana, tan buen química tenían que se llegó a decir que entre ellos hubo más que una amistad. Anteriormente en una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda (ex esposa del cantante Vicente Fernández Jr., primogénito de Don Vicente Fernández), el también actor originario de Guatemala habló al respecto.

"Yo a Galilea, desde el principio hubo mucho cariño, mucha complicidad, pero no, a pesar de que reconozco que es una mujer extremadamente bella, nunca la vi con otros ojos que los de un amigo".

Héctor Sandarti, quien este año estuvo conduciendo el programa "Minuto para ganar VIP", mencionó que la amistad que se dio entre ellos fue muy sincera, espontánea y muy bonita: "ya no cabía otra opción y nunca lo pensamos, lo decidimos o lo hablamos". Cabe mencionar que ante de Vida TV, Galilea Montijo y Héctor estuvieron al frente de "Fantástico amor", pero no tuvo el éxito que esperaban.

"Como conducíamos un programa de parejas el público decía: 'que estos dos se vuelvan pareja, porque me cae bien él, me cae bien ella y se ven bonitos juntos, por favor que sean pareja'", comentó Héctor Sandarti a Mara Patricia Castañeda, agregando que al estar en Vida TV la presión mediática fue mayor, ya que eran la pareja más querida de la televisión en aquellos años: "pero no, nunca hubo nada entre Galilea y yo".