Los Cuates de Sinaloa le cantan a su santo preferido, Malverde

Atlanta, GA.- Los Cuates de Sinaloa celebran “20 Años haciendo historia” al estilo rancho. Gabriel y “Nano” Berrelleza, hace dos décadas que salieron de su terruño La Vainilla, un pueblito situado en la sierra de Sinaloa de Leyva huyendo de la pobreza y con hambre de éxito, hoy son estrellas de televisión y brillan intensamente.

Durante amena entrevista con los músicos sinaloenses les invade la nostalgia, el sentimiento y la emoción tras recordar su llegada a Estados unidos, en donde sufrieron en carne propia todo lo que pasan los indocumentado pata al llegar a suelo americano, en donde no todo lo que brilla es oro, y hay que sufrir para merecer e ahí cuando se empieza a gestar la historia musical de Los Cuates de Sinaloa.

Hoy, a dos décadas del inicio de aquel sueño hoy hecho realidad Los Cuates de Sinaloa cobijados por un estilo alegre, campirano y el cariño de las multitudes se han convertirlo en una historia de superación y éxito, tras aquella despedida tan dolorosa de sus padres cuando aún eran niños y forzados por el hambre tuvieron que dejar el pueblo.

Durante esta charla evocan aquellos días en el campo con olor a hierba entre los sembradíos de maíz, calabaza, sorgo y hasta “mota” porque aseguran cuando niños sembraron de todo, pero ahora son otros tiempos, recorren millas bien acompañados de sus inseparables amigas, sus guitarras y festejan en grande sus 20 años pero en la “La oficina”.

“La oficina” es el reciente corrido promocional de Los Cuates de Sinaloa, el cual se desprende de la producción “20 años haciendo historia”. El video recientemente lo hicieron en su natal Sinaloa, en Mazatlán y Culiacán respectivamente, estos dos municipios fueron los escenarios principales para este video con la esencia del popular dueto de Sinaloa de Leyva, y el corrido tiene dedicatoria especial.

Los Cuates le cantan a Malverde, su santito preferido

Sin olvidar sus raíces, los intérpretes de música sierreña agradecen a Malverde su santito preferido el cobijo tras aquellos años difíciles luego de pasar la frontera de Nogales en busca del famoso sueño americano en donde lograron consolidarse y abrazar el éxito.

“Anduvimos en Culiacán, Sinaloa, nos acordamos de aquella primera entrevista en el periódico EL DEBATE, fuimos hasta allá con Malverde”, y de inmediato les pregunto ¿han escrito corridos para Malverde? Y empiezan a cantar:

No te me rajes Malverde que ya vamos a llegar, antes de entrar a Sonora esta un reten federal.

“Mi santito preferido” es el título de este corrido y le encanta al público es muy solicitado en nuestras presentaciones, le cantamos a este santo que está en Sinaloa en donde lo veneran, le llevan la banda y nosotros también le cantamos serenatas y hemos aportado para lo que se necesite en la capilla”, asegura Nando y Gabriel quienes han hecho varios corridos con dedicatoria especial para el santo milagroso de Sinaloa.

Sabemos que las composiciones de Los Cuates de Sinaloa son garantita de éxito y desde sus inicios en 1998 el género del corrido ha sido muy bien representado por estos jóvenes llegando a convertirse en los favoritos por su estilo para requintear.

Mientras el público los sigua pidiendo y apoyando, cantaremos corridos. Ya son 20 años de carrera y queremos agradecer el apoyo a “Tres llamadas, “La reina del sur” y tantos corridos que gustan desde siempre, les encantan los corridos de Los cuates de Sinaloa, y por eso cantamos y hacemos corridos.

Aseguran que en la sierra sembraron de todo

Durante la entrevista Los Cuates de Sinaloa, sin titubeos hablaron de todo y hasta de lo que sembraban en su tierra natal, el poblado de La Vainilla y fue entonces en aquellos campos, cuando estos jóvenes ya atesoraban en su corazón la idea de salir a buscar nuevos horizontes, nacieron con estrella y talento porque el éxito los persigue y ya estaba muy cerca, el destino les tenía preparada una buena fortuna.

“La reina de sur” es otro de los corridos que les ordenaron grabar y bajo la manga ya se palpaba el éxito. “Los cuates estamos muy agradecidas porque nuestra música es muy apoyada, en Sudamérica y España, y agradecemos también el apoyo a los corridos mas nuevas como lo es “La recaptura del señor Guzmán”, también es reciente creación de Los Cuates, creo uno de los más polémicos por el personaje a quien le fue hecho este narcocorrido, lo cual no quita el sueño ni atemoriza a sus creadores.

“Hasta hoy bendito Dios no hemos, ni tenemos problemas, esperamos siga así para siempre y nos atrevemos a hacer estas letras porque son una realidad y es una forma diferente de es cuchar la noticia que vemos en televisión, en EL DEBATE , las noticias solamente se musicalizan, no estamos inventando nada, todo está a la luz pública, solamente le ponemos tonada y arreglos musicales”, aseguran los talentosos jóvenes de Sinaloa.

Para quienes no los saben, Los cuates vienen de la sierra de Sinaloa de Leyva, allá en lo alto de la montaña en donde diariamente se oculta el sol, y quedó abandonada y triste ya su labor…Ahora, bajo la nostalgia y el recuerdo estos jóvenes que poco visitan el rancho por cuestiones laborales, añoran su terruño y hacen remembranzas de sus raíces al lado de sus seres queridos, en donde siendo unos adolescentes huyeron de la pobreza pero antes de todo eso, dicen que en aquellas tierras no solamente sembraron maíz, sorgo y calabazas sino que también la “mota”.

“Debemos reconocer nuestras raíces y no olvidar de donde venimos, por eso andamos vestidos como en la sierra, es muy importante ser no parecer”, palabras de Nano Berrelleza, quien asegura se visten como en el rancho, de camisa a cuadros, huaraches y la resortera que no falte, así es la vestimenta en cualquier sierra de Sinaloa.

Ahora yo les he nombrado, Los jefes de la música de la sierra. Me es grato entrevistarlos a este lado de la frontera en donde son muy exitosos. Los Cuates de Sinaloa, en 1998 nacieron musicalmente en Arizona, posteriormente saltaron a la fama con sus guitarras y desde entonces les reconozco su autenticidad, sencillez y talento.

El dueto sinaloense orgullosamente ha dejado marcada su huella de éxito en la televisión norteamericana luego de su aparición en la segunda temporada de “Breaking Bad”, la exitosa serie en donde tuvieron una magnifica aperción interpretando la balada de Heisenberg “Negro y azul”.

Posteriormente su buena racha de éxitos siguió y triunfan en la pantalla chica al interpretar el tema musical de “La reina del sur” una controversial serie que ha causado revuelo y muy pronto se convirtió en la telenovela latina más vista en EU.

Es así como hoy a 20 años de trayectoria Los Cuates de Sinaloa continúan escribiendo su historia musical. En territorio estadounidense han forjado una carrera musical envidiable a nivel internacional, hoy se codean con los grandes, saborean las mieles del éxito entre la nostalgia y sus corridos que los han convertido en uno de los grupos de mayor impacto y trascendencia en la música latina.