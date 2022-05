"Los cuernos me los puso con todas las bailarinas", Angélica María recordó romance con Enrique Guzmán

La cantante y actriz estadounidense, nacionalizada mexicana, Angélica María, estuvo en el programa "Tu-Night" que conduce Omar Chaparro, donde en una de las dinámicas en las que participó junto a su hija Angélica Vale, habló sobre el romance que tuvo en su juventud con el cantante Enrique Guzmán. La llamada "Novia de México", reveló que el intérprete de rock & roll le fue infiel con varias mujeres.

Angélica María tuvo una relación amorosa con el papá de la cantante Alejandra Guzmán, cuando tenía 17 años de edad. "Era niña buena, entonces, los cuernos me los puso con todas las bailarinas, con todas, con Begoña Palacios, con todas, con todas".

Ante su comentario, el actor y conductor de televisión Omar Chaparro, mencionó que tal vez Enrique Guzmán solo anduvo de "manita sudada" con aquellas mujeres, a lo que Angélica María respondió con el sentido de humor que la caracteriza, "no, de manita sudada conmigo, lo demás le sudaba todo".

La actriz de telenovelas como "La fea más bella", "La casa de al lado", "Qué bonito amor" y muchas más, compartió que cuando se enteraba de las infidelidades de Enrique Guzmán, terminaba de inmediato su relación, sin embargo, al poco tiempo regresaba con él. Esta situación también la vivió durante su matrimonio con el cantante y compositor Raúl Vale, padre de su única hija Angélica Vale.

"Me enteraba y lo cortaba y volvíamos al ratito, y luego Raúl Vale, fueron los más sinvergonzones, con Raúl Vale yo no cabía ahí en las puertas, por eso me divorcié, porque ya no llegaba a la cama, quedaba prendida en una puerta (por los cuernos)".

Angélica María no les perdonó una sola infidelidad a Enrique Guzmán y Raúl Vale, sino varias, "y de las que te enteras después".

Te recomendamos leer:

Entre otras revelaciones, la actriz externó que durante el tiempo que estuvo laborando en Televisa, empresa fundada por Enrique Azcárraga Milmo, había una persona que siempre trataba de frustrar sus proyectos.

"Yo sé que había alguien en Televisa, no sé quién fue, pero toda la vida estuvo en contra mía y siempre me costó mucho trabajo, incluso antes, bueno, ahora ya no, ya cambiaron las cosas, cuando pasaban programas antiguos, nunca pasaron los míos".