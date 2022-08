Los deseos de Manuel Ojeda antes de morir: sentarse frente al mar y volver a enamorarse (VIDEO)

Murió a sus 81 años de edad el actor mexicano Manuel Ojeda, quien trabajó en casi 300 películas y en más de 40 telenovelas. La noticia de su fallecimiento fue dada a conocer por la Asociación Nacional de Actores (ANDA), de la cual era miembro de su sindicato.

Tras su muerte, ha sido recordada una entrevista que Manuel Ojeda tuvo con las conductoras de televisión Yolanda Andrade y Montserrat Oliver, en el programa "Montse & Joe", donde el histrión compartió cuáles eran sus deseos antes de dejar esta vida.

En aquel programa también estuvieron los actores Otto Sirgo y María Rojo. Con motivo del Día de Muertos, la actriz y conductora de televisión Yolanda Andrade, originaria de Culiacán, estado de Sinaloa, México, les preguntó qué es lo que querían hacer antes de morir.

"Me gustaría vivir y no morir, yo sé que no es posible", expresó Manuel Ojeda. Posteriormente, el actor manifestó que antes de morir, quería sentarse frente al mar.

Montserrat Oliver mencionó que Manuel Ojeda había externado querer seguir viviendo, pues seguramente le faltaban muchas cosas por hacer, "muchas", respondió. Cuando la conductora de televisión y también modelo le pidió un ejemplo de dichas cosas pendientes, el actor dijo:

Encontrar una plena felicidad, plena, entera, total, alguien que llene tu vida.

Ante esto, Manuel Ojeda expresó sus deseos de volverse a enamorar, recordando el título de la película "Nunca es tarde para amar", protagonizada por Libertad Lamarque.

¿De qué murió el actor Manuel Ojeda?

Gerardo Lucio, quien fuera su representante, reveló en un encuentro con varios medios de comunicación, a las afueras de la funeraria, donde fueron los velados los restos del actor, que la causa de su fallecimiento fue una afección hepática.

"Su hígado ya estaba muy mal, eso le provocaba tener ascos, náuseas y no podía comer, a pesar de que yo, en varias ocasiones, le insistía en que tenía que comer. Comía muy poco, era un bocado, por eso se fue… se veía muy demacrado".

La última telenovela en la que Manuel Ojeda actuó, fue en "Corazón Guerrero". Durante las grabaciones, su salud comenzó a deteriorarse más. "Él siempre se estuvo cuidando, incluso, antes de arrancar 'Corazón Guerrero', siempre se hacía unos chequeos, en el transcurso de la novela se empezó a sentir mal y el buen amigo, Salvador Mejía (productor), lo ayudó, lo protegió, lo cuidó para que fueran pocas las escenas que tuviera".