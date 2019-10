Los detalles que hasta ahora se conocen del catálogo de Televisa

Mucho se ha comentado sobre un supuesto catálogo de prostitución que se usaba y es usado actualmente en Televisa. Luego ddel movimiento #MeToo, muchas artistas rompieron el silencio y denunciaron casos de acoso sexual por la industria artística donde laboraban.

Kate de Castillo fue quien inició el movimiento en el país, pues durante un famoso documental de Netflix titulado 'Cuando conocí al Chapo', la actriz se sinceró y señaló que al trabajar en Televisa por 12 largos años, experimentó situaciones que la orillaron a dejar la televisora de poco a poco.

La primera vez que me invitaron (a una cita con ejecutivos de Televisa) yo estaba haciendo 'Muchachitas' y yo tenía a mi novio, que era Ari Telch. Entonces dije 'ay muchas gracias, Ari y yo vamos a estar ahí', y me dijeron 'no, no, nada más estás tú invitada'. Les dije, '¿sabes qué?, no, no se me antoja ir, muchas gracias'. Y cuando colgué me hablaron y me dijeron: '¿Cómo que no vas? Casi casi me dijeron 'no te estamos preguntando', cuando a mí lo que me ofrecieron fue ir a entretener a unos señores que yo no conocía y me pareció de lo más bajo y nunca lo acepté'”.