Los dos importantes pápeles que le robó Robert Pattinson a Henry Cavill

Estados Unidos.- Hace más de una década, los actores Henry Cavill y Robert Pattinson no eran tan conocidos y hubo momentos en los que se enfrentaron por importantes pápeles que catapultaron la carrera del ganador. Resulta que el primer estaba fichado para dos importantes franquicias cinematográficas, sin embargo, el segundo terminó por ganar y así obtener una gran fama mundial.

Aunque actualmente son dos reconocidos actores, debido a distintos e importantes proyectos, siendo los dos héroes más importantes de DC Comics, Superman y Batman, de los más destacados, Henry y Robert se enfrentaron en el pasado por pertenecer a las sagas más famosas y taquilleras en el mundo.

El primer papel que Pattinson le ganó a Cavill fue el de Harry Potter y el cáliz de fuego (2005), en donde éste dio vida a Cedric Diggory, quien fue uno de los oponentes de Harry en el Torneo de los Tres Magos, pese a que su papel era secundario, su participación fue muy importante, ya que en el clímax de la película era asesinado antes de la resurrección de Voldemort.

El segundo papel fue uno mucho más importante, pues fue el que lanzó a la fama mundial a Robert y se trata de Edward Cullen, el vampiro de la saga de Crepúsculo. La autora, Stephanie Meyer, reveló que Henry había sido la elección de sus sueños para el papel muchos años antes, pero cuando la saga de vampiros estaba alineándose para llegar al cine, él era demasiado maduro físicamente para ser un joven de 17 años.

Seguramente el destino tenía algo muy especial para Cavill, pese a que no obtuvo los importantes pápeles que lo catapultarían a la fama internacional, participó en la serie Los Tudor y películas como Hellraiser: Hellworld (2005), Tristán e Isolda (2006), Red Riding Hood (2006), Stardust (2007), Si la cosa funciona (2009) y La masacre de Town Creek (2009).

Pero su gran éxito lo logró con Immortals (2011), en donde dio vida a Teseo, fue entonces cuando Zack Snyder se dio cuenta de que había encontrado a su nuevo Superman y posteriormente protagonizó las películas del Hombre Acero y tuvo cameos en otros filmes.

Desde ese momento, y tras un gran éxito, su popularidad y filmografía no han parado de crecer, ya que se le ha visto en películas como Operación U.N.C.L.E. (2015), Batman v Superman: El amanecer de la justicia (2016), Liga de la justicia (2017), Misión imposible: Fallout (2018) y El juego del asesino (2018).

Sin dejar de lado que actualmente protagoniza la serie de The Witcher en Netflix, en donde da vida a Geralt de Rivia, sobre la cual habló recientemente a través de sus redes sociales. Tras un largo tiempo de retrasos por la pandemia mundial por Covid-19, la serie regresa a las grabaciones para completar la esperada segunda temporada de la historia, que en su primera temporada dejó fascinados a todos sus fanáticos.

Para la segunda temporada de la serie de Netflix regresa Henry Cavill como protagonista y tendremos a nuevas caras como la de Kristofer Hivju, como Nivellen, y el especial regreso de Anya Chalotra en el papel de Yennefer de Vengerberg.

El pasado martes el protagonista de la serie publicó en su cuenta oficial de Instagram una fotografía en la que describe la actual situación y la razón por la cual abandona el rodaje de la segunda temporada en Yorkshire, condado histórico ubicado al norte de Inglaterra.

Inglaterra regresa a Lockdown el jueves, así que es hora de que me marche de Yorkshire y el extraordinario norte y me dirija al sur para continuar filmando en el estudio. Gracias por recibirnos a todos en la temporada 2 de The Witcher. Ojalá vuelva pronto a sus colinas, valles y páramos. Manténganse fuertes y a salvo, mis amigos", reveló Cavill.