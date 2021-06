Los efectos de la menopausia en Salma Hayek: "Los senos crecen mucho"

Con 54 años, Salma Hayek se abrió acerca de un tema que no suele ser muy discutido entre famosas, y que con sus declaraciones intenta dar visibilidad: la menopausia.

La actriz veracruzana reveló en una reciente entrevista que la menopausia tuvo en ella muchos efectos como sucede en cualquier otra mujer, y que durante este cambio hormonal presentó algunos cambios físicos, como el notorio aumento en sus senos.

Salma Hayek negó de esta manera que alguna vez se haya sometido a un aumento de busto gracias a la cirugía, como ha sido una creencia popular, sino que este cambio lo debe al embarazo hace algunos años, y ahora a la menopausia.

La actriz acudió recientemente a una entrevista en el programa ‘Red Table Talk’, donde se abrió por primera vez sobre este tema tabú y que sucede a todas las mujeres al llegar a la tercera edad.

“Las preguntas fueron aterradoras”, dijo. “Me preguntaban cosas como: ‘¿Te están creciendo las orejas y les sale pelo?, ¿Te estás dejando el bigote y la barba?, ¿Estás fácilmente irritable?, ¿Estás llorando sin razón?, ¿Estás ganando mucho peso rápidamente, que no desaparece no importa lo que hagas?, ¿Te estás encogiendo?’. Y luego te preguntan: ‘¿Tu vagina está seca?’”.

Señaló que uno de los principales cambios que notó en este proceso natural fue el aumento de su busto, que a través de los años ha sido notorio y comentado por sus fans y por críticos.

Ante ello, mencionó que con el paso de los años su pecho ha aumentado talla debido su embarazo hace alrededor de 13 años, por la lactancia materna, y posteriormente por la menopausia:

“Los pechos crecen mucho. Para algunas mujeres se vuelven más pequeñas, pero hay algunas mujeres que cuando subes de peso, tus senos crecen, y otras mujeres que cuando tienes hijos y amamantas, tus senos crecen y no vuelven a bajar. Luego, en algunos de los casos en los que estás en la menopausia, vuelven a crecer. ¡Y yo soy una de esas mujeres en las que sucedió en cada paso!”, reveló.

Con ello, Salma Hayek negó alguna vez haberse sometido a una cirugía para aumentar el tamaño de su busto, pese a la cantidad de rumores que han circulado acerca del notorio aumento de talla en esta zona.

“Mucha gente dijo que me hice un aumento de senos, ¡y no los culpo! ¡Mis senos eran más pequeños! Al igual que el resto de mi cuerpo”, agregó. “Han seguido creciendo, muchas, muchas tallas. Y mi espalda realmente ha estado sufriendo por eso, y no mucha gente habla de esto”.