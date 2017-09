¿Bailando por un Sueño, es una pesadilla?

Solamente van dos programas transmitidos en "Bailando por un sueño" y ya han pasado muchos problemas desde las polémicas declaraciones de Jolette hasta la inesperada salida de Danilo Carrera, y es que un miembro de la producción revelo que Danilo era una persona muy grosera con el staff y con su soñadora Pamela Aquino.

Esto dijo @sargentoleon ante la actitud de Pamela en #bailandoporunsueño ��������¿qué opinan? Una publicación compartida por Las Estrellas (@canalestrellas) el 17 de Sep de 2017 a la(s) 8:50 PDT

Por tal motivo decidieron correrlo del programa y que en su lugar entrara el actor Ferdinando Valencia de 34 años.

Listos para acompañarme en esta aventura #daniloca #daniloco #familiadaniloca ?? #bailandoporunsueño empieza a las 8:30 por #lasestrellas Una publicación compartida por Danilo Carrera (@danilocarrerah) el 10 de Sep de 2017 a la(s) 5:56 PDT

Jolette fue la primera eliminada del famoso reality de baile lo cual genero el enojo de la ex académica así explico Basta! ahora la conductora de televisión acuso al programa de fraude y a la producción de los Galindo de solo utilizar su imagen para vender mostrando ante las cámaras una actitud de diva.

"LO QUE QUERRÁN CON MI NOMBRE ERA SALIR EN TODOS LOS PERIÓDICOS, COSA QUE SUCEDIÓ, NUNCA ENTENDÍ Y ASIMILÉ LO QUE ESTABA PASANDO, NI LAS TRAMPAS, NI QUE ME ESTUVIERAN UTILIZANDO PARA GENERAR TODO ESTO; PARA GENERAR RATING. POR MÍ NOMBRE SALIERON EN TODOS LOS PERIÓDICOS, POR MI NOMBRE NADA MÁS", ASEGURÓ JOLETTE MIENTRAS SALÍA FURIOSA DE TELEVISA SAN ÁNGEL.

Una publicación compartida por Jolette H Navarrete (@jolettita) el 15 de Sep de 2017 a la(s) 4:28 PDT

La tapatía de nuevo defraudo al jurado recibiendo las peores calificaciones, por lo cual tomaron la decisión de que la polémica chica abandonara la competencia. tras esto la cantante arremetió contra la producción de hacer trampa para que a ella le fuera de la peor manera y salir del programa.

"Me cambiaron los zapatos a última hora, se le salieron las plumas al vestido, que son las que me hicieron tropezar, sé que los jueces son bailarines, pero no se vale, la verdad. Ahora me voy a dedicar a ser feliz, ser conductora y periodista".

Ensayos con @adrian_cavero_elchino Una publicación compartida por Jolette H Navarrete (@jolettita) el 6 de Sep de 2017 a la(s) 9:42 PDT

Así como lo hizo en Tv Azteca cuando salió de la academia Jolette pensó ni tantito para acusar a la televisora de utilizar su imagen. La conductora grabó su primer y último programa y rápidamente salió del reality.

Hace unas semanas Jolette mostro su inconformidad en una coreografía de baile en la que tenía que "perrear intensamente" cosa que no le pareció a la joven ya que ella es una mujer muy reservada y católica.

#BailandoporunSueño #10deSeptiembre #ConlasEstrellas #MisoñadorAdrianCavero Construir su casa que es de lámina y encontrar a su hermana desaparecida ����������✨ Una publicación compartida por Jolette H Navarrete (@jolettita) el 13 de Ago de 2017 a la(s) 10:37 PDT

ADRIÁN DI MONTE

Luego del estreno de "Bailando por un sueño" y tras la controversial salida de Jolette uno de los participantes que más a llamado la atención por su físico es el cubano Adrián Di Monte, quien en la competencia bailó salsa reguetón y otros generos en el primer programa Di Monte fue vestido como egipcio en el cual una diminuta prenda tapaba sus partes más íntimas.

Tras su exitoso baile el cual logro que el público se pusiera de pie también logro que muchos se dieran un buen taco de ojo con las pompas del cubano ya que se ven descomunales.

Los amo gracias por regalarnos su amor y cariño ��❤️���� Una publicación compartida por A D R I A N D I M O N T E (@adriandimonte) el 18 de Sep de 2017 a la(s) 10:52 PDT

Hay quienes dicen que se las "arreglo" aunque Adrián hace mucho ejercicio de acuerdo con Telemundo el actor negó que este operado o se las haya inyectado.

"Yo vengo de Cuba es un guajiro, qué me voy a estar operando las nalgas, están locos. y me he dado cuenta que hasta los hombres se han operado las pompas".

Gracias mi gente por tanto CARIÑO los AMO !!!!! @bailandosueno #teamdimonte #mexico #bailandoporunsueño ��������♠️♠️ @montserratyescas @paulbarris Una publicación compartida por A D R I A N D I M O N T E (@adriandimonte) el 17 de Sep de 2017 a la(s) 7:29 PDT

DANILO CARRERA Y FERDINANDO VALENCIA

Hace unos meses se descubrió que el guapo actor Danilo Carrera estaba casado, él siempre lo había negado, en mayo del 2015 firmó un acta de matrimonio con la joven Ángela Rincón.

Pero lo más sorprendente es que este es el segundo lazo matrimonial que tiene y lo ocultó por mucho tiempo para no dañar su popularidad como galán en la televisión lo cual logró ya que sus seguidoras se quejaron en Twitter.

@bailandosueno como me divertí!!! Una publicación compartida por Ferdinando Valencia (@ferdinandoval) el 18 de Sep de 2017 a la(s) 7:27 PDT

Todo se salió de control en el segundo programa de la competencia "Bailando por un Sueño" y esto debido a que el actor reveló la grave enfermedad que enfrenta su esposa es por eso que abandonó la competencia y en su lugar entró el actor Ferdinando Valencia.

